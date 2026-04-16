Peter Bosz lance une pique subtile à Wesley Sneijder : « C'est pour ça qu'il ne travaille pas dans le milieu du football. »

Dans le podcast « Rood Wit », Peter Bosz a vivement critiqué Wesley Sneijder. Le technicien du PSV a exhumé un extrait de l’émission « Rondo » diffusé la saison passée, où l’ancien international néerlandais réclamait son licenciement.

Il y a deux semaines, Bosz a mené le PSV vers un troisième titre consécutif de champion des Pays-Bas, une réussite obtenue sans accroc majeur, tout comme pour la première couronne.

Le deuxième, en revanche, fut beaucoup plus ardu : les Eindhovenais abordèrent la trêve hivernale avec une avance confortable, avant de la dilapider au profit de l’Ajax de Francesco Farioli.

Sur le plateau de Rondo, Sneijder avait exigé une intervention des dirigeants Eindhoviens : « Le PSV doit agir. Il ne reste plus que sept matchs », avait lancé l’ancien milieu de terrain.

Finalement, le PSV a comblé son retard et décroché le titre. Selon Bosz, c’est la sérénité affichée par la direction qui l’a convaincu de rejoindre le club.

« J’avais prévenu lors des discussions que ma philosophie entraînerait des périodes fastes et d’autres plus ardues. Il y aura des moments où les résultats seront moins bons. »

« Le PSV m’a alors répondu qu’ils m’avaient recruté pour mon style de jeu et qu’ils me soutiendraient si les choses allaient moins bien. Le monde du football est parfois assez naïf. Mais c’est peut-être aussi la raison pour laquelle Sneijder ne travaille pas dans le football », a-t-il conclu.