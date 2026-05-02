Peter Bosz vient de remporter un troisième titre consécutif de champion des Pays-Bas avec le PSV. L’entraîneur néerlandais a mis fin aux spéculations en prolongeant son contrat de deux ans, début février. Son bail expirait initialement cet été, mais il a finalement choisi de rester à Eindhoven plutôt que de rejoindre le poste de sélectionneur national.

Son contrat au Philips Stadion devait expirer cet été, mais il a finalement choisi de le prolonger. Dans une interview accordée à ESPN, il explique que plusieurs facteurs ont retardé sa décision.

« Plusieurs raisons expliquent ce délai. L’une d’elles est l’éventualité de prendre les rênes de l’équipe nationale néerlandaise. Cette option n’était toutefois pas imminente, car je n’ai jamais eu de discussions directes avec les responsables. C’est leur prérogative. »

« S’ils disent : “Nous avons un sélectionneur et nous ne visons pas la Coupe du monde…” Ça me convient parfaitement. C’est leur politique et il faut l’accepter. Mais je ne vais pas attendre ça. Je ne vais pas prendre le risque de me retrouver sans rien, que la Coupe du monde soit terminée et que Ronald dise qu’il reste ou qu’ils ne veulent pas de moi. C’est bien sûr possible, c’est le droit de chacun. Je ne voulais donc pas prendre ce risque. »

Son nom circulait pour prendre la tête de la sélection néerlandaise en cas de départ de Ronald Koeman après la Coupe du monde, mais cette option est désormais écartée.

Outre cette perspective, d’autres éléments ont pesé dans la balance. « Il faut alors se demander : est-ce que je veux me lancer à nouveau dans une aventure à l’étranger ? Oui, j’aimerais bien. Mais il faudrait que ce soit un club qui me plaise vraiment. Et la quatrième option, c’est tout simplement d’arrêter. C’était aussi une possibilité. »

« C’est toujours aussi agréable. J’ai prolongé mon contrat de deux ans principalement pour le club lui-même. Je ne l’aurais probablement pas fait dans un autre club néerlandais. Je connais bien Marcel et Earnest, j’ai joué avec eux. Sans oublier les autres membres de la direction et le conseil de surveillance, qui ne s’immisce jamais dans les affaires sportives. Cette sérénité explique en partie pourquoi tout fonctionne si bien ici », conclut Bosz.