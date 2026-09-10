Peter Bosz : « J’ai recadré Ryan Flamingo. Allez, ça ne peut quand même pas arriver, si ? »

Peter Bosz a partagé une anecdote marquante sur Ryan Flamingo lors d’une masterclass chez Omroep Brabant. L’entraîneur du PSV raconte qu’il a récemment sérieusement « remis à sa place » son défenseur.

En milieu d’émission, Bosz se voit soumettre plusieurs affirmations. L’une d’elles porte sur le dilemme classique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Messi, sans aucun doute. Messi », répond l’entraîneur du PSV lorsqu’il doit choisir entre les deux géants.

Mais tout le monde n’opte pas aussi facilement pour l’Argentin, désormais âgé de 39 ans. Au sein de l’effectif du PSV, Flamingo, par exemple, préfère Ronaldo, au grand désarroi de Bosz.

« Oui, Ryan (Flamingo, NDLR). Je l’ai remis à sa place, dis donc ! Allez, ce n’est quand même pas possible ? », lance Bosz, provoquant les rires dans le studio. « Très honnêtement. Il y a Messi et il y a Ronaldo… », poursuit-il.

« J’ai énormément de respect pour Ronaldo, hein. Ce que cet homme a accompli et ce qu’il fait encore à cet âge-là… Même si l’on voit que ça baisse vraiment. Mais il n’a pas ce que Messi a », estime l’entraîneur du PSV.

Bosz prenait un tel plaisir à regarder Messi qu’il y entraînait même ses collaborateurs. « À l’époque où j’étais entraîneur à Heracles, je faisais venir mon staff chez moi quand Barcelone jouait. »

« C’était obligatoire de regarder. Oui, c’était un tel régal. Le Barcelone de Guardiola, c’était si beau », conclut Bosz.