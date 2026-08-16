Peter Bosz en a dit un peu plus sur la blessure d’Alassane Pléa lors du point presse qui a suivi Excelsior - PSV. Selon l’entraîneur du PSV, l’attaquant sera absent environ six semaines.

Pléa avait été recruté l’été dernier pour trois millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach. L’attaquant s’était toutefois gravement blessé au genou dès le deuxième match de championnat.

Il n’a donc plus rejoué lors de la suite de la saison. Vendredi dernier, les choses ont de nouveau mal tourné à l’entraînement. Le Français est resté au sol, blessé, après une action.

« Il était allongé par terre. C’était une vision terrible, au vu de l’année qu’il a derrière lui », a commencé l’entraîneur du champion en titre.

« Après coup, on est soulagé que ce ne soit pas son genou, mais une autre blessure grave, mais nous étions tous anéantis. Nous n’avions plus envie non plus de poursuivre l’entraînement. »

« J’ai tout de suite arrêté l’entraînement. Je l’ai aussi senti chez les garçons. Ils étaient tous autour de lui et ce n’était pas le moment de continuer », a conclu Bosz.

Selon Bosz, Pléa n’est pas attendu de retour au PSV avant le mois d’octobre. Pour l’instant, Bosz peut encore compter sur Ricardo Pepi et Guus Til comme avant-centres.