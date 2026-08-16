Peter Bosz en a dit davantage sur la blessure d’Alassane Pléa lors de son point presse après Excelsior - PSV. Selon l’entraîneur du PSV, l’attaquant sera absent environ six semaines.

Pléa avait été recruté l’été dernier pour trois millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach. Mais l’attaquant s’est gravement blessé au genou dès son deuxième match de championnat.

Il n’a donc plus rejoué lors du reste de la saison. Vendredi dernier, les choses ont de nouveau mal tourné à l’entraînement. Le Français est resté au sol, blessé, après une action.

« Il était allongé par terre. C’était une vision horrible, au vu de l’année qu’il a traversée », a entamé l’entraîneur du champion en titre.

« Après coup, on est soulagé que ce ne soit pas son genou, mais une autre blessure grave, mais nous étions tous anéantis. Nous n’avions plus non plus envie de poursuivre l’entraînement. »

« J’ai immédiatement arrêté l’entraînement. Je l’ai aussi senti chez les garçons. Ils étaient tous autour de lui et ce n’était pas le moment de continuer », a conclu Bosz.

Selon Bosz, Pléa n’est attendu de retour au PSV qu’en octobre. Pour l’instant, Bosz peut encore compter sur Ricardo Pepi et Guus Til comme avant-centres.