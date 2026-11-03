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imago-sport-1085462713.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

Peter Bosz furieux contre ESPN pour avoir donné une image biaisée d’un joueur du PSV

PSV

Peter Bosz a vivement critiqué ESPN lors du point presse précédant le match entre le PSV et le Club Bruges. L’entraîneur du club d’Eindhoven n’apprécie pas la façon dont la chaîne a présenté Noah Fernandez.

ESPN a publié lundi soir un extrait de l’entretien accordé par Fernandez après le match de Keuken Kampioen Divisie entre le Jong PSV et le NAC Breda.

Dans la vidéo, visiblement coupée au montage, Fernandez déclarait : « Les derniers mois ont été difficiles. Après le match contre l’Ajax à la Johan Cruyff Arena, tout s’est très vite dégradé, mais cela fait partie du jeu. »

« Je trouve que je n’ai pas eu l’occasion, ces dernières semaines, de montrer à nouveau ce dont je suis capable, mais c’est maintenant à moi de montrer ici que j’ai bien ma place », concluait Fernandez dans la vidéo.

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Bosz n’est pas satisfait du travail d’ESPN, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « C’est lié à ESPN. Si vous regardez l’entretien en entier, il dit des choses très différentes de celles qui figurent dans cette courte vidéo. »

« Si vous regardez l’entretien en entier, vous voyez qu’il parle surtout de lui-même. Il espère avoir une nouvelle chance, mais c’est très différent de ce qui a été présenté publiquement. »

« C’est le danger quand on cherche rapidement des clics et des octets. On veut que tout soit spectaculaire. De nos jours, tout est fait pour les clics. C’est regrettable, car si vous regardez l’entretien en entier, il a exprimé les choses de manière tout à fait correcte », a conclu Bosz.

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