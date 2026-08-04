Chris Woerts s’attend à ce que Peter Bosz n’aille pas au bout de la saison avec le PSV. Il estime que « l’effet s’est dissipé » et que l’entraîneur à succès du club d’Eindhoven sera bientôt licencié.

Dans Nieuws van de Dag, il a été question lundi soir de la situation du PSV. Le club d’Eindhoven n’a pas encore été très actif sur le marché des transferts et, dimanche dernier, le club brabançon a lourdement chuté lors du match pour le Johan Cruyff Schaal (4-0 contre l’AZ).

Woerts prévoit de gros problèmes pour Bosz cette saison. « Bosz aurait dû devenir le nouveau sélectionneur, mais il est désormais en retard sur les événements. Après dimanche, il est sous pression en interne au PSV. S’il continue à obtenir de tels résultats, il n’ira pas au bout de la saison. »

Bram Moszkowicz, également présent dans l’émission, juge cette suggestion ridicule. « On ne peut quand même pas dire ça sur la base d’un seul match ? », rétorque l’avocat.

« Non, c’est davantage une question de mentalité. La composition d’un tel groupe... Il entame maintenant sa quatrième année. C’est très long pour un entraîneur. En général, l’effet s’est alors dissipé », affirme Woerts.

« Je connais très bien Peter. J’ai travaillé avec lui à Feyenoord. C’est un homme très sympathique et un bon analyste, mais il est maintenant depuis trop longtemps au PSV », conclut le spécialiste du marketing sportif.



