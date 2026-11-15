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Le PSV prévoit de vendre Dennis Man cet hiver, rapporte Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad. L’attaquant roumain doit libérer une place pour Kevin De Bruyne.

Man est arrivé de Parme à l’été 2025 pour neuf millions d’euros. Peter Bosz lui a confié un rôle important lors de sa première saison, mais il n’apparaît presque plus sous le maillot du PSV durant l’exercice actuel.

Il n’a été titulaire qu’à deux reprises cette saison : lors du match pour la Supercoupe des Pays-Bas, perdu 0-4 contre l’AZ, et lors du déplacement sur le terrain de l’ADO Den Haag, également perdu (1-2).

Man entre rarement en jeu non plus. Il n’a disputé que quelques minutes lors d’une seule entrée en Ligue des champions et n’est entré sur le terrain qu’à cinq reprises en Eredivisie. Selon Elfrink, il ne fait guère impression à l’entraînement.

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Lorsque Sami Ouaissa, arrivé du NEC, sera en état de jouer, Man reculera encore d’un rang dans la hiérarchie. Le PSV souhaite donc le vendre cet hiver pour faire de la place à De Bruyne.

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Le PSV espère toutefois réaliser une plus-value sur l’ailier droit. Selon Elfrink, un transfert en Italie ou en Espagne serait une suite logique pour Man.

Si aucune offre satisfaisante ne se présente, le PSV pourrait aussi envisager un prêt cet hiver, mais sa préférence va à une vente.

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Samedi soir, des médias italiens ont en effet révélé que Naples réclamait entre cinq et dix millions d’euros pour la superstar belge.

Le transfert de De Bruyne a des chances d’aboutir. Selon Mounir Boualin, l’ancien joueur de Manchester City souhaite rejoindre Eindhoven.