Wim Kieft estime qu’Ismael Saibari a encore beaucoup à offrir. C’est ce qu’a déclaré l’analyste lundi soir dans l’émission Rondo de Ziggo Sport. Peter Bosz, son entraîneur au PSV, a ensuite réfuté un mythe largement répandu.

S’il reconnaît les qualités du joueur, l’analyste a toutefois interrogé Bosz sur l’implication actuelle du milieu de terrain : « J’ai l’impression qu’il pourrait donner beaucoup plus s’il maintenait cette motivation chaque semaine. »

Guus Hiddink a alors rebondi en rappelant que le joueur avait déjà progressé sur ce point : « Il y a quelques saisons, j’étais aussi au PSV, et à l’époque, on disait qu’il pouvait perdre deux kilos. Il était un peu trop à l’aise. »

Bosz coupe alors immédiatement : « Non, Guus, désolé… On l’a souvent dit, mais c’est faux. Quand on le voit torse nu, c’est un vrai bloc de muscles ! »

« À l’époque, je le trouvais justement trop nerveux dans la finition. Il comptait uniquement sur sa puissance, ce qui le faisait tirer au-dessus », analyse Bosz.

Selon Bosz, l’international marocain est désormais bien plus complet. « Il est devenu plus serein dans ce domaine. Il sait se positionner pour se créer des occasions. Techniquement, il est très bon, physiquement aussi, et grâce à son expérience, il voit et comprend de mieux en mieux le jeu. Il a fait des progrès incroyables. »

Évalué à 32 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur de 25 ans pourrait faire l’objet d’une valorisation encore supérieure de la part du PSV lors du prochain mercato estival.