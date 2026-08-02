Le PSV a très mal lancé sa saison avec une défaite 0-4 contre l’AZ dans la lutte pour le Johan Cruijff Schaal. À l’approche du début de l’Eredivisie la semaine prochaine, le club d’Eindhoven n’a en outre encore guère pu faire sur le marché des transferts, contrairement par exemple à l’Ajax. Une question à ce sujet du journaliste Ragnar Niemeijer a reçu une réponse cynique de l’entraîneur Peter Bosz, ce qui a de nouveau provoqué l’agacement de Niemeijer.

L’Ajax s’est renforcé lors de ce mercato avec Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, prêt avec option), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Caio Henrique (AS Monaco) ainsi que les joueurs expérimentés et libres de tout contrat Daley Blind et Julian Brandt. En outre, Marc-André ter Stegen est sur le point d’être prêté par le FC Barcelone.

Le PSV a recruté Sven Mijnans en provenance de l’AZ et a définitivement transféré Matej Kovár, déjà présent la saison dernière en prêt au Philips Stadion, depuis le Bayer Leverkusen. Pour le reste, c’est encore le calme plat. « Est-ce que ce qui se passe à Amsterdam vous rend nerveux ? », demande Niemeijer. « Je suis quand même curieux à ce sujet. Des noms assez importants arrivent à l’Ajax. »

« Je pense que beaucoup de gens se demandent peut-être quand même : comment le PSV va-t-il réagir à cela ? », conclut le journaliste de NOS Niemeijer au terme de sa question. « Oui… », répond Bosz. « Je suis couché dans mon lit chaque nuit en tremblant. J’ai du mal à m’endormir. On me donne quelques comprimés pour ça. » La réponse de Bosz est accueillie par des rires chez certains, mais Niemeijer est moins amusé.

« C’est facile ! », réagit-il. « Cela implique que c’est une question idiote. Tu comprends quand même bien que, de ma position, je veuille te soumettre cela à un moment ? » Bosz : « Ma réponse est donc non. Cela ne me fait rien. » Le PSV n’a de toute façon pas connu la meilleure des préparations. Le premier test sérieux a été perdu sans le moindre espoir contre Villarreal (1-3).

On sait que le PSV est très intéressé par Kodai Sano (NEC) et Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). Le NEC et le PSV restent pour l’instant trop éloignés pour conclure un accord au sujet de Sano, mais l’arrivée de Geertruida semble désormais plus proche. Feyenoord veut toutefois mettre des bâtons dans les roues du PSV et fait tout pour faire revenir l’international néerlandais à De Kuip.

Le PSV lancera sa nouvelle saison samedi prochain avec un match à domicile contre Fortuna Sittard. Champion des Pays-Bas en titre, l’équipe de Bosz disputera en outre à nouveau la phase de ligue de la Ligue des champions. La saison dernière, le PSV a déçu en terminant 28e et en manquant les barrages.