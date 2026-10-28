Les propos de Kylian Mbappé au sujet d'une image satirique associée au dirigeant chinois Mao Tsé-toung ne sont pas passés inaperçus. En quelques heures, ils se sont transformés en une crise commerciale et diplomatique qui a mis en péril les intérêts du Real Madrid et de la Ligue espagnole sur un marché stratégique.

La preuve n'en est pas seulement l'ampleur de la colère suscitée par ces déclarations, mais aussi une scène inhabituelle dans le football espagnol : Mbappé a présenté ses excuses, le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a présenté des excuses publiques, puis la Ligue a publié un communiqué officiel, avant que le Real Madrid ne leur emboîte le pas et ne présente ses excuses au peuple chinois, près d'une journée entière après l'intervention du joueur et du président de la compétition.

520 millions d'abonnés et 430 millions de vues : des chiffres qui expliquent la réaction espagnole

La crise a éclaté après la diffusion d'un extrait d'une interview de Mbappé accordée à l'émission française « The Bridge », dans laquelle il évoquait des images satiriques utilisant ses traits, faisant référence à un photomontage où son visage apparaît sur le corps d'un homme qu'il a qualifié de « dictateur chinois », en allusion à Mao Tsé-toung.

Ces déclarations ont provoqué des réactions de colère en Chine et ont dépassé les 430 millions de vues sur la plateforme Weibo, selon un rapportdu quotidien espagnol El Mundo.

Mais la principale source d'inquiétude pour la Ligue espagnole résidait dans l'ampleur des intérêts commerciaux liés au marché chinois.

Selon la même source, la Ligue avait annoncé le 3 août dernier un accord avec la plateforme « Migu », filiale de l'entreprise publique « China Mobile », pour la diffusion de 380 matches par saison, dans le cadre d'un partenariat s'étendant jusqu'à la saison 2029-2030.

La plateforme compte plus de 520 millions d'abonnés, tandis que son taux de croissance annuel dépasse les 8 %, selon les chiffres avancés par le rapport.

Les données financières de la Ligue espagnole révèlent l'ampleur de l'enjeu : elle a enregistré des revenus de 1,576 milliard d'euros issus des droits de diffusion durant la saison 2024-2025, dont environ 748 millions d'euros provenant des marchés internationaux.

Bien que les revenus provenant spécifiquement de la Chine n'aient pas été dévoilés, le marché asiatique et les États-Unis représentent deux sources principales de revenus extérieurs pour la compétition.

C'est pourquoi, selon El Mundo, toute détérioration des relations avec les partenaires chinois pourrait menacer de pertes financières colossales.

Mbappé s'excuse, et Tebas agit pour protéger les intérêts du championnat

Hier, Mbappé a publié des excuses en français, en anglais et en chinois, dans lesquelles il a reconnu que son commentaire était maladroit et qu'il avait réalisé qu'il avait blessé les sentiments de personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde, affirmant son respect pour le peuple chinois et son histoire.

Le même jour, Tebas a présenté des excuses publiques, exprimant ses regrets pour l'offense causée par les déclarations du joueur, et affirmant le respect de la Ligue envers la Chine et ses supporters de football.

Tebas a également agi sur le plan diplomatique en tenant une réunion avec l'ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, afin de confirmer la poursuite de la coopération entre les deux parties et le maintien des accords existants.

Le président de la Ligue a déclaré que l'engagement de son institution consistait à poursuivre le travail avec les partenaires chinois, afin qu'un incident isolé n'affecte pas les progrès réalisés ni les millions de supporters qui suivent la compétition.

Ces initiatives n'ont pas été de pure forme : les excuses sont intervenues alors que la télévision publique chinoise avait suspendu la diffusion des matches de la Liga et des contenus liés à Mbappé, et avait retiré les publicités dans lesquelles le joueur apparaît.

Ainsi, la Ligue s'est retrouvée face à un véritable test : comment protéger les accords de diffusion et les relations commerciales sur un marché important, sans laisser une crise liée aux déclarations d'un seul joueur se transformer en une rupture plus large ?

Le Real Madrid tarde à présenter ses excuses

La position du Real Madrid était plus complexe : des rapports espagnols et français ont évoqué la volonté initiale du club de dissocier les déclarations personnelles de Mbappé de la position de l'institution, tout en veillant à la poursuite de ses relations commerciales en Chine.

Mais cette approche, selon les rapports, n'a pas convaincu la partie chinoise.

Après les excuses de Mbappé et de Tebas, le Real Madrid a publié aujourd'hui son communiqué officiel, exprimant ses regrets au peuple chinois pour tout mécontentement que les déclarations de son joueur auraient pu provoquer, et affirmant son respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui vouent de l'affection au club.

Le club a ajouté qu'il se joignait aux excuses publiques présentées par Mbappé, réaffirmant son engagement envers les valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures.

Trois sponsors mettent fin à leurs partenariats, et le maillot de Mbappé dans la zone de danger

Les répercussions ne se sont pas limitées à la diffusion télévisée, mais se sont étendues aux contrats commerciaux propres à Mbappé.

Trois entreprises chinoises ont annoncé la rupture de leurs relations commerciales avec la star française, un coup direct porté à l'image marketing du joueur en Chine.

Quant au Real Madrid, ses intérêts semblent également exposés au danger.

Selon le rapport d'El Mundo, le club détient 20 % des droits à l'image de Mbappé, tandis qu'entre 10 % et 15 % des revenus de la vente de ses produits sur les marchés internationaux proviennent de Chine, où le maillot de la star française est le plus vendu.

Ces chiffres ne signifient pas que le Real Madrid a déjà perdu le pourcentage mentionné de ses revenus, mais ils illustrent l'ampleur des intérêts qui pourraient être affectés si la crise se poursuivait ou se transformait en un boycott commercial plus large.

Le paradoxe réside dans le fait que Mbappé, qui représente l'un des atouts marketing les plus importants du club madrilène, voit désormais son nom associé à une crise susceptible d'affecter les ventes de ses produits et les relations du club avec ses partenaires sur un marché immense.

40 millions de téléspectateurs chinois pour un seul match : pourquoi l'Espagne craint de perdre le marché ?

Pour comprendre l'ampleur de l'inquiétude espagnole, il suffit de considérer le public que la compétition a construit en Chine au fil des années.

Le dernier Clásico entre le Barça et le Real Madrid en Espagne a été suivi par environ 2 759 000 téléspectateurs sur la chaîne « DAZN LaLiga », tandis que le premier match du joueur chinois Wu Lei avec l'Espanyol en 2019 avait attiré environ 40 millions de téléspectateurs dans son pays, selon les chiffres avancés par le rapport d'El Mundo.

Depuis 2016, la Ligue espagnole a également commencé à programmer certains matches à des horaires adaptés au public asiatique, parmi lesquels des matches à 13 heures, heure espagnole, ce qui correspond à 19 heures à Pékin.

Les matches de l'après-midi se jouent actuellement à 14 heures les samedis et dimanches.

Au cours de 12 années, la Ligue a bâti une présence commerciale en Chine à travers des bureaux à Shanghai et à Pékin, en plus d'un bureau à Hong Kong pour explorer les opportunités de coopération et de parrainage.

Selon le rapport, le chiffre d'affaires de ces bureaux dépassait les 11 millions d'euros il y a cinq ans, période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

Ainsi, les craintes ne portent pas sur un match ou une publicité, mais sur l'avenir d'une relation commerciale et sportive construite progressivement, et sur la possibilité que la crise affecte des accords actuels ou des opportunités futures.

La crise Mbappé dépasse les déclarations pour devenir un test financier

La série d'excuses révèle l'ampleur des pressions auxquelles ont fait face les parties espagnoles : Mbappé a tenté de contenir la colère, Tebas a cherché à protéger les relations de la Ligue avec la Chine, puis le Real Madrid a été contraint de publier des excuses officielles après que le groupe médiatique chinois a réclamé une position publique claire.

Avec plus de 520 millions d'abonnés sur la plateforme Migu, un nombre de vues des déclarations du joueur atteignant 430 millions, et jusqu'à 15 % des ventes de produits internationaux du Real Madrid liés au marché chinois, les motivations de la réaction espagnole deviennent compréhensibles.

Cependant, il est important de distinguer entre les intérêts exposés au danger et les pertes financières déjà effectives : il n'existe à ce jour aucun chiffre documenté précisant le total des pertes finales subies par le Real Madrid ou la Ligue espagnole en raison de cet incident.







