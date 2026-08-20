« Il a coûté dix millions d’euros et il est maintenant vendu pour cinq millions. Cela fait cinq millions de perte. » Ce calcul revient à chaque mercato. Tout comme la question de savoir pourquoi un club préfère prêter un achat coûteux plutôt que de le vendre pour un montant inférieur. Quitte à le céder pour un peu moins, au moins on s’en débarrasse.

Pourtant, les clubs regardent bien plus que l’ancien prix d’achat. Quelle part de l’investissement a déjà été comptabilisée ? Pour quel montant un joueur figure-t-il encore dans les comptes ? Et que signifie un départ pour le salaire et la marge financière d’un club ? Cela rend soudain certaines décisions sur le marché des transferts beaucoup plus compréhensibles.

La valeur comptable d’un joueur

Dans les clubs qui inscrivent les indemnités de transfert au bilan, un achat n’est pas comptabilisé en une seule fois comme une charge. Le montant est amorti sur la durée du contrat. Prenons un joueur acheté pour dix millions d’euros et qui signe pour cinq ans. Dans un exemple simple, deux millions sont amortis chaque année. Après trois ans, six millions ont été comptabilisés en charges et le joueur figure encore pour quatre millions dans les comptes.

S’il est ensuite vendu pour cinq millions, on a l’impression que le club a perdu cinq millions : dix millions payés, cinq millions récupérés. Sur l’ensemble de l’investissement, il est effectivement revenu cinq millions de moins en indemnité de transfert. Mais lors de la saison de la vente, il reste encore quatre millions au bilan face à une recette de cinq millions. Cette vente génère donc un bénéfice comptable d’un million.

Les autres millions n’ont pas disparu. Ils ont déjà été comptabilisés comme charges lors des années précédentes via les amortissements. Un mauvais achat peut donc toujours rester un mauvais achat, alors que la vente finale peut malgré tout être judicieuse à ce moment-là.

La valeur comptable ne dit d’ailleurs pas ce qu’un joueur vaut sur le marché des transferts. C’est précisément l’écart entre sa valeur dans les comptes et ce qu’un autre club est prêt à payer qui devient important lors d’une vente.

Pourquoi c’est important pour les clubs

Les clubs doivent chaque saison surveiller leur situation financière. Les salaires pèsent sur le budget, les achats passés génèrent encore des amortissements, et il faut en parallèle trouver de la marge pour renforcer l’effectif.

Une vente peut aider de plusieurs façons. Une indemnité de transfert entre dans les caisses, le salaire disparaît et la valeur comptable restante est comptabilisée. Ensuite, il n’y a plus d’amortissements liés à ce joueur. Si le prix de vente est supérieur à ce qu’il reste dans les comptes, cela génère en outre un résultat positif.

Cela ne signifie pas que chaque euro de bénéfice comptable peut être immédiatement réinvesti. L’argent disponible en banque, le résultat dans les comptes annuels et le budget transferts sont des choses différentes. Mais un départ peut tout de même créer de la marge pour retourner sur le marché.

Ko Itakura en est un exemple actuel. Ajax a recruté le Japonais l’an dernier pour environ 10,5 millions d’euros et l’a engagé jusqu’à la mi-2029. Entre-temps, il a déjà été revendu à son ancien club, le Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf évoque cinq millions d’euros.

Dans un calcul simplifié, son indemnité de transfert est amortie sur quatre ans, soit environ 2,6 millions d’euros par saison. Après un an, Itakura figurerait donc encore pour environ 7,9 millions d’euros dans les comptes. Une vente à cinq millions d’euros signifierait alors une perte comptable d’environ 2,9 millions d’euros.

Pourtant, il peut être logique de s’en séparer maintenant. Selon De Telegraaf , Itakura gagnait plus de quatre millions d’euros brut par an. Avec son départ, non seulement cinq millions d’euros entrent dans les caisses, mais ce salaire élevé disparaît aussi du budget. Ainsi, une perte comptable à court terme peut malgré tout dégager de la marge financière pour les années suivantes.

Pourquoi les clubs préfèrent parfois prêter

Pour un autre joueur, c’est justement l’inverse qui peut entrer en jeu. Si une offre est nettement inférieure à sa valeur comptable restante, le vendre immédiatement signifie que l’écart est aussitôt comptabilisé comme une perte comptable.

Le prêt peut alors constituer une alternative. Dans le cadre d’un prêt classique sans obligation d’achat, le joueur reste inscrit au bilan et l’amortissement se poursuit. Un an plus tard, sa valeur comptable est donc plus basse.

Imaginons qu’un joueur figure aujourd’hui encore pour huit millions d’euros dans les comptes et qu’un autre club veuille payer six millions. Le vendre tout de suite signifie une perte comptable de deux millions. S’il figure encore pour cinq millions dans les comptes après une année de prêt, ce même prix de vente de six millions sera alors, un an plus tard, supérieur à sa valeur comptable.

Ce n’est pas un avantage gratuit. L’amortissement pendant l’année de prêt reste une charge. Mais il peut être compensé par une indemnité de prêt, et l’autre club peut prendre en charge une partie ou la totalité du salaire. Dans le même temps, le joueur a l’occasion de se remettre en valeur sur le marché. Un an plus tard, la même indemnité de transfert peut donc avoir un impact financier très différent. Parfois, un club achète surtout du temps avec ce type de montage.

Sutalo comme exemple actuel

La situation autour de Josip Sutalo montre à quoi peut ressembler ce type de montage dans la pratique. Ajax a payé en 2023 une indemnité de transfert fixe de 20,5 millions d’euros pour le Croate, qui a signé pour cinq ans. Selon le journaliste transferts Gianluca Di Marzio, la Lazio paie désormais trois millions d’euros pour une période de prêt, avec une option d’achat de 7,5 millions d’euros.

Ceux qui se contentent de comparer 20,5 à 7,5 millions concluront vite qu’Ajax perd treize millions. Comptablement, ce n’est pas aussi simple. En se basant uniquement sur l’indemnité de transfert fixe, l’amortissement annuel ressort dans un calcul simplifié à environ 4,1 millions d’euros. Après trois saisons, Sutalo figurerait encore pour environ 8,2 millions d’euros dans les comptes.

Si cet amortissement se poursuit pendant une année complète de prêt, il resterait environ 4,1 millions d’euros à l’été 2027. Si la Lazio lève ensuite l’option d’achat de 7,5 millions, Ajax pourrait alors, dans ce calcul simple, enregistrer environ 3,4 millions d’euros de bénéfice comptable sur la vente elle-même.

L’amortissement de 4,1 millions pendant l’année de prêt reste bien entendu une charge. En face, il y a selon les informations publiées trois millions d’euros d’indemnité de prêt. Sutalo gagne selon De Telegraaf entre 2,5 et trois millions d’euros brut par an. Si la Lazio prend ce salaire totalement ou partiellement en charge, cela s’ajoute encore à l’économie réalisée.

La valeur comptable réelle peut varier en raison, par exemple, de bonus, de frais de transfert directement attribuables et des dates exactes d’amortissement. Mais l’exemple montre pourquoi 7,5 millions d’euros un an plus tard peuvent avoir un impact financier très différent de ce qu’il semble au premier abord.

Cela ne rend pas meilleur l’achat initial. Mais cela explique pourquoi un prêt préalable peut être plus attractif qu’une vente immédiate à n’importe quelle offre.

Une nuance s’impose toutefois. Selon les informations publiées, l’option d’achat peut devenir obligatoire sous conditions. Si un transfert définitif est en réalité déjà acté, l’opération peut alors être traitée comptablement comme une vente dès le départ. Le joueur n’est alors pas amorti pendant une année complète de prêt supplémentaire.

Cette réflexion financière ne concerne pas seulement un transfert individuel. La composition de l’effectif global détermine aussi l’espace dont dispose un club. Feyenoord a déjà vendu pour plusieurs millions cet été, mais compte encore un grand groupe de joueurs sous contrat. Le club de Rotterdam veut notamment encore recruter un ailier gauche et un ailier droit, pour l’instant une doublure d’Anis Hadj Moussa, mais doit d’abord créer de la marge pour cela.

Les revenus des transferts ne constituent donc pas automatiquement un budget transferts libre. Les salaires, les amortissements en cours, les achats passés et la taille de l’effectif déterminent aussi ce qu’un club peut de nouveau dépenser.

Le prêt n’est pas une solution miracle. Un joueur peut peu jouer, se blesser ou encore perdre de la valeur. Une option d’achat peut ne pas être levée et, entre-temps, son contrat se raccourcit.

Une valeur comptable plus faible peut être favorable, mais avec une seule année de contrat restante, la pression augmente justement. Attendre trop longtemps, c’est prendre le risque qu’un joueur parte finalement pour peu d’argent, voire libre.

L’ancien prix d’achat ne dit pas tout

Acheter un joueur pour dix millions et le revendre plus tard pour cinq millions signifie toujours que cinq millions d’euros de moins ont été récupérés en indemnité de transfert. La comptabilité ne change pas ce calcul.

Mais cela ne permet pas encore de savoir si vendre à ce moment-là est le meilleur choix. La valeur comptable restante, le salaire, la durée du contrat, une éventuelle indemnité de prêt et la place disponible dans l’effectif entrent tous en ligne de compte.

Quiconque veut comprendre une politique de transferts doit donc regarder au-delà de ce qu’un joueur a coûté un jour. Que peut-il rapporter maintenant, pour combien figure-t-il encore dans les comptes et quelle marge se crée s’il s’en va ?