« Il a coûté dix millions d’euros et il est maintenant vendu pour cinq millions. Cela fait cinq millions de perte. » Ce calcul revient à chaque mercato. Tout comme la question de savoir pourquoi un club préfère prêter une recrue onéreuse plutôt que de la vendre pour un montant inférieur. Quitte à en tirer un peu moins, au moins le club s’en débarrasse.

Pourtant, les clubs ne regardent pas uniquement l’ancien prix d’achat. Quelle part de l’investissement a déjà été amortie ? Pour quel montant un joueur figure-t-il encore dans les comptes ? Et que signifie un départ pour le salaire et la marge de manœuvre financière d’un club ? Cela rend soudain certaines décisions sur le marché des transferts beaucoup plus compréhensibles.

La valeur comptable d’un joueur

Dans les clubs qui inscrivent les indemnités de transfert au bilan, un achat n’est pas comptabilisé en une seule fois comme une charge. Le montant est amorti sur la durée du contrat. Prenons un joueur acheté pour dix millions d’euros et qui signe pour cinq ans. Dans un exemple simple, deux millions sont amortis chaque année. Au bout de trois ans, six millions ont été comptabilisés en charges et le joueur figure encore pour quatre millions dans les comptes.

S’il est ensuite vendu pour cinq millions, on a l’impression que le club a perdu cinq millions : dix millions payés, cinq millions récupérés. Sur l’ensemble de l’investissement, il y a bien effectivement cinq millions de moins récupérés en indemnité de transfert. Mais lors de la saison de la vente, il reste encore quatre millions au bilan face à un produit de cinq millions. Cette vente génère donc un bénéfice comptable d’un million.

Les autres millions n’ont pas disparu. Ils ont déjà été comptabilisés comme charges lors des années précédentes via les amortissements. Une mauvaise recrue peut donc toujours être une mauvaise recrue, tout en rendant malgré tout judicieuse sa vente à ce moment-là.

La valeur comptable ne dit d’ailleurs pas non plus combien vaut un joueur sur le marché des transferts. C’est précisément l’écart entre sa valeur dans les comptes et ce qu’un autre club est prêt à payer qui devient important au moment de la vente.

Pourquoi c’est important pour les clubs

Les clubs doivent surveiller leur situation financière à chaque saison. Les salaires pèsent sur le budget, les achats passés continuent de générer des amortissements, et dans le même temps il faut trouver de la marge pour renforcer l’effectif.

Une vente peut aider de plusieurs façons. Une indemnité de transfert entre dans les caisses, le salaire disparaît et la valeur comptable restante est comptabilisée. Ensuite, il n’y a plus d’amortissements à courir pour ce joueur. Si le prix de vente est supérieur à ce qu’il vaut encore dans les comptes, cela génère en plus un résultat positif.

Cela ne signifie pas que chaque euro de bénéfice comptable peut être immédiatement réinvesti. L’argent disponible en banque, le résultat dans les comptes annuels et le budget transfert sont des choses différentes. Mais un départ peut bel et bien créer de la marge pour retourner sur le marché.

Ko Itakura en est un exemple actuel. L’Ajax a recruté le Japonais l’an dernier pour environ 10,5 millions d’euros et l’a lié jusqu’à mi-2029. Il a depuis déjà été revendu à son ancien club, le Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf évoque cinq millions d’euros.

Dans un calcul simplifié, son indemnité de transfert est amortie sur quatre ans, soit environ 2,6 millions d’euros par saison. Après un an, Itakura figurerait donc encore pour environ 7,9 millions d’euros dans les comptes. En cas de vente pour cinq millions d’euros, cela représente une perte comptable d’environ 2,9 millions d’euros.

Pourtant, il peut être logique de s’en séparer maintenant. Selon De Telegraaf Itakura gagnait plus de quatre millions d’euros bruts par an. Avec son départ, non seulement cinq millions d’euros entrent dans les caisses, mais ce salaire élevé disparaît aussi du budget. Ainsi, une perte comptable à court terme peut malgré tout dégager de la marge financière pour les années suivantes.

Pourquoi les clubs préfèrent parfois prêter

Pour un autre joueur, c’est justement l’inverse qui peut entrer en jeu. Si une offre est nettement inférieure à ce qu’il vaut encore dans les comptes, le vendre immédiatement signifie que l’écart est tout de suite comptabilisé comme une perte comptable.

Le prêt peut alors être une alternative. Dans le cas d’un prêt classique sans obligation d’achat, le joueur reste au bilan et l’amortissement continue. Un an plus tard, sa valeur comptable est donc plus basse.

Imaginons qu’un joueur figure encore aujourd’hui pour huit millions d’euros dans les comptes et qu’un autre club veuille payer six millions. Le vendre immédiatement signifie une perte comptable de deux millions. S’il figure encore pour cinq millions dans les comptes après une année en prêt, ce même prix de vente de six millions sera alors, un an plus tard, supérieur à sa valeur comptable.

Ce n’est pas un avantage gratuit. L’amortissement pendant l’année de prêt reste une charge. Mais il peut être compensé par une indemnité de prêt, et l’autre club peut prendre en charge une partie ou l’intégralité du salaire. Dans le même temps, le joueur a l’occasion de se remettre en valeur sur le marché. Un an plus tard, la même indemnité de transfert peut donc avoir des conséquences financières très différentes. Parfois, avec ce type de montage, un club achète surtout du temps.

Sutalo, exemple actuel

La situation autour de Josip Sutalo montre à quoi peut ressembler un tel montage dans la pratique. L’Ajax a payé en 2023 une indemnité de transfert fixe de 20,5 millions d’euros pour le Croate, qui a signé pour cinq ans. Selon le journaliste transferts Gianluca Di Marzio, la Lazio paie désormais trois millions d’euros pour une période de prêt, avec une option d’achat de 7,5 millions d’euros.

Ceux qui ne mettent en regard que 20,5 et 7,5 millions en concluent vite que l’Ajax perd treize millions. Comptablement, ce n’est pas si simple. Sur la seule base de l’indemnité de transfert fixe, l’amortissement annuel s’élève dans un calcul simplifié à environ 4,1 millions d’euros. Après trois saisons, Sutalo figurerait donc encore pour environ 8,2 millions d’euros dans les comptes.

Si cet amortissement continue pendant une année complète de prêt, il restera environ 4,1 millions d’euros à l’été 2027. Si la Lazio lève ensuite l’option d’achat de 7,5 millions, l’Ajax pourrait alors enregistrer sur la vente elle-même, dans ce calcul simple, un bénéfice comptable d’environ 3,4 millions d’euros.

L’amortissement de 4,1 millions pendant l’année de prêt reste bien entendu une charge. En face, il y a selon les informations rapportées une indemnité de prêt de trois millions d’euros. Sutalo gagne, selon De Telegraaf, entre 2,5 et trois millions d’euros bruts par an. Si la Lazio prend ce salaire entièrement ou partiellement à sa charge, cela représente une économie supplémentaire.

La valeur comptable réelle peut varier en raison, par exemple, de bonus, de frais de transfert directement attribuables et des dates exactes d’amortissement. Mais l’exemple montre pourquoi 7,5 millions d’euros un an plus tard peuvent avoir un impact financier très différent de ce qu’il semble à première vue.

Cela ne rend pas le recrutement initial meilleur. En revanche, cela explique pourquoi un prêt peut d’abord être plus attractif que de vendre maintenant à n’importe quelle offre.

Il y a toutefois une nuance. Selon les informations rapportées, l’option d’achat peut devenir obligatoire sous certaines conditions. Si un transfert définitif est en réalité déjà acté, l’opération peut être traitée comptablement comme une vente dès le départ. Le joueur ne continue alors pas d’être amorti pendant une année complète de prêt.

Cette réflexion financière ne vaut pas seulement pour un transfert individuel. La composition de l’effectif dans son ensemble détermine aussi la marge dont dispose un club. Feyenoord a déjà vendu pour des millions cet été, mais compte encore un grand groupe de joueurs sous contrat. Le club de Rotterdam veut notamment encore recruter un ailier gauche et un ailier droit — pour l’instant une doublure d’Anis Hadj Moussa — mais doit d’abord créer de la marge pour y parvenir.

Les revenus liés aux transferts ne constituent donc pas automatiquement un budget transfert libre. Les salaires, les amortissements en cours, les recrues passées et la taille de l’effectif déterminent aussi ce qu’un club peut de nouveau dépenser.

Le prêt n’est pas une solution miracle. Un joueur peut peu jouer, se blesser ou encore perdre de la valeur. Une option d’achat peut ne pas être levée, tandis que son contrat se raccourcit entre-temps.

Une valeur comptable plus basse peut être avantageuse, mais lorsqu’il ne reste plus qu’une année de contrat, la pression augmente justement. Attendre trop longtemps expose au risque de voir un joueur partir finalement pour peu, voire libre.

L’ancien prix d’achat ne dit pas tout

Acheter un joueur pour dix millions et le revendre plus tard pour cinq millions signifie toujours que cinq millions de moins ont été récupérés en indemnité de transfert. La comptabilité ne change pas ce calcul.

Mais cela ne dit pas encore si vendre à ce moment-là est le meilleur choix. La valeur comptable restante, le salaire, la durée du contrat, une éventuelle indemnité de prêt et la marge au sein de l’effectif entrent tous en ligne de compte.

Pour comprendre une politique de transferts, il faut donc regarder au-delà du simple montant qu’un joueur a un jour coûté. Que peut-il rapporter aujourd’hui, pour combien figure-t-il encore dans les comptes et quelle marge son départ crée-t-il ?