« Kloppo a d’emblée fait quelque chose d’inhabituel : nommer 44 joueurs pour un rassemblement international, cela ne s’était encore jamais vu », a écrit le vétéran du club de MLS des Vancouver Whitecaps dans une publication sur la plateforme LinkedIn, avant de souligner : « Personne ne s’y attendait. »

Le fait que Klopp s’appuie sur un groupe XXL avec pas moins de deux effectifs pour ses quatre premiers matches internationaux en tant que sélectionneur de l’Allemagne, Müller ne le juge toutefois pas du tout négativement. « Il peut ainsi, dès le début de son mandat, donner à beaucoup de joueurs la possibilité de se montrer en équipe nationale », a-t-il estimé.

Müller et Klopp avaient encore officié comme duo de consultants pour MagentaTV lors de la Coupe du monde décevante pour l’Allemagne cet été. Désormais, le joueur de longue date du Bayern Munich se contente du rôle de spectateur. « Et il y a surtout une chose que je suis : curieux de voir comment il va s’y prendre », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Ce que j’attends fondamentalement des entraîneurs, c’est qu’une ligne directrice claire soit visible. L’une me plaît davantage, l’autre peut-être moins. C’est normal et cela ne dit d’abord rien des chances de succès d’une équipe. Mais un entraîneur avec une idée de jeu clairement identifiable constitue un repère important pour les joueurs. »

Quels seront les premiers adversaires de Jürgen Klopp en tant que sélectionneur de l’Allemagne ?

Selon Müller, une équipe performante a avant tout besoin d’« un chaos commun et ordonné », a rapporté le joueur de 37 ans en s’appuyant sur sa propre expérience. Une telle formule décrit selon lui « le mieux comment réussir durablement sur la pelouse verte ».

Pour Klopp, qui peut encore compter sur 43 joueurs lors de son premier stage en tant que sélectionneur de l’Allemagne après le forfait de Brajan Gruda pour blessure, les débuts se feront contre les Pays-Bas en Ligue des nations. Après ce déplacement, deux duels contre la Grèce et un contre la Serbie l’attendent.