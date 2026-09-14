« Personne ne ressent d’incertitude » : prolongation de contrat malgré un début catastrophique - le HSV et l’entraîneur Merlin Polzin tout proches d’un accord

Après le 0-2 lors de l’ouverture de la saison et l’effrayant 0-5 à domicile contre le FSV Mayence, le RB Leipzig a infligé une nouvelle débâcle au HSV. Ce deuxième 0-5 consécutif signifie la 18e place pour les Hambourgeois.
Mais contrairement à l’équipe sur le terrain, la direction sportive du HSV renvoie une image d’unité et de vision claire.
« Un accord de principe existe », a déclaré l’entraîneur principal Merlin Polizin dimanche sur DAZN. « Il s’agit de détails. Personne n’a à s’inquiéter pour moi ou pour le staff technique. »
La confirmation est venue de la nouvelle directrice sportive Kathleen Krüger : « Le processus de découverte est terminé. Nous sommes fondamentalement d’accord. Ce ne sont que de petites choses et des processus qu’il nous reste à finaliser. Nous sommes toujours tous sur la bonne voie. Je ne ressens aucune agitation dans l’entourage du HSV. Bien au contraire : dans l’équipe dirigeante, nous savons ce que nous valons les uns pour les autres. Personne ne ressent d’incertitude. Nous savons que nous avancerons ensemble vers l’avenir. »Getty Images
Le HSV s’effondre après une vaine tentative de remontée
À noter que ces deux déclarations ont été faites avant le match à Leipzig, au cours duquel le HSV, malgré un début courageux, a encaissé deux buts faciles avant de courir après le score face à un participant à la Ligue des champions.
En seconde période, les Hambourgeois ont ensuite poussé pour réduire l’écart et ont gâché plusieurs belles occasions, avant que le RB ne fasse passer le score à 3-0. Sous le coup de ce troisième coup de massue, les visiteurs ont encaissé deux autres buts en peu de temps.
Polzin a néanmoins tenté d’attirer l’attention sur le positif : « Soit tu regardes le résultat final et tu te dis : c’est à peu près aussi merdique que la semaine dernière. D’un autre côté, j’ai vu une équipe qui a essayé de faire beaucoup de choses mieux que la semaine dernière. »
Merlin Polzin exige : le HSV doit « élever brutalement son niveau »
Il faut néanmoins « élever brutalement son niveau ». « C’est un défi qui me rend aussi positif, car je vois la réaction des garçons », a déclaré Polzin.
Après trois matches, les Hambourgeois occupent la dernière place du classement avec zéro point et une différence de buts de 0-12. Lors du dernier match avant la trêve internationale, samedi prochain (15h30/Sky), sur le terrain du 1. FC Cologne, il faudra désormais être « plus clair et plus serein », a exigé le capitaine Nicolai Remberg. Et il a poursuivi : « Que prendre des points fasse du bien, cela ne fait aucun doute. Mais venir dire : nous devons prendre des points, sinon tout est fini, c’est aussi une blague. Mais bien sûr, un résultat positif ferait du bien à l’équipe. »
Le directeur du football professionnel Claus Costa a expliqué sur DAZN qu’il n’était pas partisan de « l’activisme », même si « le résultat brut est décevant » et qu’un « autre visage » est exigé contre Cologne.
L’euphorie s’est peut-être envolée au HSV, mais personne ne semble réellement céder à la panique.