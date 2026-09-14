« Personne ne ressent d’incertitude » : prolongation de contrat malgré un début catastrophique - le HSV et l’entraîneur Merlin Polzin tout proches d’un accord

Après le 0-2 lors de l’ouverture de la saison et l’effrayant 0-5 à domicile contre le FSV Mayence, le RB Leipzig a infligé une nouvelle débâcle au HSV. Ce deuxième 0-5 consécutif signifie la 18e place pour les Hambourgeois.

Mais contrairement à l’équipe sur le terrain, la direction sportive du HSV renvoie une image d’unité et de vision claire.

« Un accord de principe existe », a déclaré l’entraîneur principal Merlin Polizin dimanche sur DAZN. « Il s’agit de détails. Personne n’a à s’inquiéter pour moi ou pour le staff technique. »

La confirmation est venue de la nouvelle directrice sportive Kathleen Krüger : « Le processus de découverte est terminé. Nous sommes fondamentalement d’accord. Ce ne sont que de petites choses et des processus qu’il nous reste à finaliser. Nous sommes toujours tous sur la bonne voie. Je ne ressens aucune agitation dans l’entourage du HSV. Bien au contraire : dans l’équipe dirigeante, nous savons ce que nous valons les uns pour les autres. Personne ne ressent d’incertitude. Nous savons que nous avancerons ensemble vers l’avenir. »

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Le HSV s’effondre après une vaine tentative de remontée

À noter que ces deux déclarations ont été faites avant le match à Leipzig, au cours duquel le HSV, malgré un début courageux, a encaissé deux buts faciles avant de courir après le score face à un participant à la Ligue des champions.

En seconde période, les Hambourgeois ont ensuite poussé pour réduire l’écart et ont gâché plusieurs belles occasions, avant que le RB ne fasse passer le score à 3-0. Sous le coup de ce troisième coup de massue, les visiteurs ont encaissé deux autres buts en peu de temps.

Polzin a néanmoins tenté d’attirer l’attention sur le positif : « Soit tu regardes le résultat final et tu te dis : c’est à peu près aussi merdique que la semaine dernière. D’un autre côté, j’ai vu une équipe qui a essayé de faire beaucoup de choses mieux que la semaine dernière. »

Merlin Polzin exige : le HSV doit « élever brutalement son niveau »

Il faut néanmoins « élever brutalement son niveau ». « C’est un défi qui me rend aussi positif, car je vois la réaction des garçons », a déclaré Polzin.

Après trois matches, les Hambourgeois occupent la dernière place du classement avec zéro point et une différence de buts de 0-12. Lors du dernier match avant la trêve internationale, samedi prochain (15h30/Sky), sur le terrain du 1. FC Cologne, il faudra désormais être « plus clair et plus serein », a exigé le capitaine Nicolai Remberg. Et il a poursuivi : « Que prendre des points fasse du bien, cela ne fait aucun doute. Mais venir dire : nous devons prendre des points, sinon tout est fini, c’est aussi une blague. Mais bien sûr, un résultat positif ferait du bien à l’équipe. »

Le directeur du football professionnel Claus Costa a expliqué sur DAZN qu’il n’était pas partisan de « l’activisme », même si « le résultat brut est décevant » et qu’un « autre visage » est exigé contre Cologne.

L’euphorie s’est peut-être envolée au HSV, mais personne ne semble réellement céder à la panique.