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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a reconnu qu’un seul joueur ne parviendrait peut-être jamais à égaler véritablement l’impact légendaire de Mohamed Salah à Anfield. Le défenseur néerlandais reste toutefois convaincu que le nouveau trio offensif, recruté à grands frais par le club, commence enfin à trouver ses marques dans l’ère de l’après-Salah.

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L’ombre d’une légende à Anfield

Van Dijk, chargé de mener cette équipe au nouveau visage, ne se fait aucune illusion sur l’ampleur de ce que Salah a accompli durant son passage en Angleterre, riche en trophées. L’attaquant égyptien est parti cet été, mettant fin à son contrat avec un an d’avance après une saison décevante. Il a toutefois laissé derrière lui de nombreux records de buts et a déjà marqué 10 fois en 13 matches pour son nouveau club, Trabzonspor. Évoquant son ancien coéquipier, le défenseur a souligné que la régularité exceptionnelle du « roi égyptien » était une rareté dans le football moderne.

Interrogé sur le vide laissé par son ancien coéquipier, Van Dijk a livré une analyse franche de la situation actuelle de l’équipe. « Je pense que c’est la réalité. Ce que Mo a fait pendant tant d’années en tant qu’ailier, je ne pense pas que qui que ce soit puisse le reproduire », a déclaré Van Dijk. « J’espère que cela se reproduira, mais ce qu’il a fait était incroyable. Il en va de même pour Sadio [Mane] et Bobby [Roberto Firmino]. J’espère que cela se reproduira, et c’est ce pour quoi nous travaillons. Mais maintenant, c’est au tour des autres, et ils doivent prendre le relais », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par ESPN.

Un investissement de 364 millions de livres sterling commence à porter ses fruits

La récente victoire de Liverpool contre Brighton (2-0) a fourni la preuve la plus nette à ce jour que la stratégie de recrutement du club porte ses fruits. Le trio offensif composé d’Alexander Isak, Bradley Barcola et Florian Wirtz, épaulé par Cody Gakpo, représentait un investissement cumulé d’environ 364 millions de livres sterling sur les deux derniers mercatos estivaux. Face à Brighton, ce coûteux quatuor a enfin donné l’impression de former un ensemble cohérent, affichant une fluidité et des automatismes qui laissent penser que la nouvelle attaque s’est imposée comme une force en Premier League.

Servi par Barcola, Isak a porté son total à six buts en autant de matches de championnat, profitant de l’élan donné par l’ouverture du score sur une frappe déviée de Wirtz. Tout au long de la rencontre, cette ligne d’attaque récemment constituée a montré des signes évidents de progrès dans ses automatismes tactiques.

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Tourner la page de l’âge d’or

Pour de nombreux supporters, le départ du célèbre trio offensif formé par Salah, Mane et Firmino a marqué la fin d’une époque qu’il semblait impossible de surpasser. Au cours de la dernière décennie, ce redoutable trio a été le fer de lance de l’âge d’or de Liverpool, remportant deux titres de Premier League et une Ligue des champions, atteignant deux autres finales et décrochant de nombreuses coupes nationales.

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Van Dijk a expliqué que la culture du club ne laissait pas de place à la nostalgie des stars parties, quelles qu’aient été leurs contributions. « On peut toujours se dire que c’était mieux avant, mais ce n’est pas l’état d’esprit qu’il faut avoir dans un club comme Liverpool, et je n’ai pas l’impression que cela l’ait jamais été », a fait remarquer le défenseur. « À un moment donné, le club va toujours de l’avant, et il y a toujours des joueurs qui brillent et réalisent de bonnes performances pour lui. C’est aux joueurs qui sont ici aujourd’hui de le montrer tous les trois ou quatre jours. »

La régularité, prochain grand défi

Si la victoire contre Brighton a permis à Liverpool d’entrer dans le top 4 et de signer son quatrième match sans encaisser de but cette saison sur la scène nationale, le défi consiste désormais à maintenir ce niveau de performance.

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L’international néerlandais a conclu par un message d’encouragement à ses jeunes coéquipiers, qui prennent encore leurs marques en Premier League. « Le deuxième but était superbe, mais ils ont déjà connu beaucoup de très bons moments cette saison », a-t-il déclaré. « Dans un club comme Liverpool, il faut le faire tous les trois ou quatre jours. C’est toujours le défi, mais c’est un beau défi. Je suis assez confiant, tout ira bien. »