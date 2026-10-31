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hernan-crespoGetty Images
Yosua Arya
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« Personne ne peut les couler ! » : Hernan Crespo voit l’Inter, véritable « cuirassé », remporter le Scudetto, mais prévient que l’AC Milan de Ruben Amorim réduit l’écart

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L’ancien attaquant Hernan Crespo estime que l’Inter reste l’équipe à battre dans la course au titre en Serie A cette saison. L’Argentin assure toutefois que son rival milanais, l’AC Milan, a considérablement progressé sous Ruben Amorim et pourrait facilement réduire l’écart dans les prochaines semaines.

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Crespo évalue les prétendants au titre

Crespo voit l'Inter remporter le titre de Serie A, estimant qu'il s'agit de l'équipe la mieux armée d'Italie. L'ancien attaquant, qui a porté les couleurs des deux clubs milanais au cours de sa carrière, considère que l'équipe de Cristian Chivu possède un net avantage sur ses rivaux.

Crespo a toutefois également souligné les progrès rapides réalisés par Milan depuis l'arrivée d'Amorim cet été. Selon lui, la course au titre est loin d'être jouée alors que les deux poids lourds s'apprêtent à s'affronter lors du prochain Derby della Madonnina.

L'Inter reste un cuirassé en Serie A

L'Inter a impressionné Crespo par sa résilience et sa supériorité technique en ce début de saison. L'Argentin estime que le club possède tous les atouts nécessaires, ainsi que la force mentale requise, pour décrocher le Scudetto.

« Je pense que l'Inter est l'équipe la mieux armée pour remporter le Scudetto. Cela ne veut pas dire qu'elle le gagnera à coup sûr, mais elle a assurément tout ce qu'il faut pour y parvenir », a déclaré Crespo à La Gazzetta dello Sport. « Elle a la force mentale, sans quoi elle n'aurait pas pu réussir toutes ces remontées. »

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Il a toutefois appelé à la prudence quant à la gestion des efforts entre le championnat et la scène européenne : « L'Inter doit faire attention à ne pas dépenser trop d'énergie en Ligue des champions, comme l'AS Rome. Cela dit, l'équipe de Chivu ressemble à un cuirassé. La faire couler, du moins en Italie, semble impossible. »

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Amorim transforme l'effectif de l'AC Milan

Alors que l'Inter est toujours invaincu, Milan s'est également montré convaincant cette saison et ne compte que sept points de retard sur son rival de la même ville. Crespo a reconnu avoir été surpris par la rapidité avec laquelle Amorim a mis en place ses idées tactiques à San Siro.

« Milan accuse encore un certain retard, mais a fait des progrès considérables, a-t-il expliqué. Des progrès que, je l'avoue, mea culpa, je ne pensais pas possibles en si peu de temps. Aujourd'hui, Milan ressemble à une équipe compacte. »

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« Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire en défense comme en attaque. Ils ne sont pas encore au niveau de l'Inter, mais l'écart peut vite se combler. Parfois, une série de deux ou trois victoires suffit à provoquer un tournant. »

Une semaine capitale pour les deux clubs

Le prochain Derby della Madonnina permettra d'évaluer définitivement les chances de titre des deux équipes. Une victoire de l'une ou de l'autre pourrait déterminer la dynamique pour le reste de la saison de Serie A.