Gavi, jeune star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a tenu à partager avec ses abonnés le moment le plus fort de sa carrière, quelques heures seulement après avoir été sacré champion du monde avec la Roja.

Le milieu de terrain du FC Barcelone a publié un message émouvant sur le réseau « X », accompagné de deux photos illustrant son parcours : l’une le montre enfant, effectuant ses premiers pas avec le club « La Liarra Palombi » de Los Palacios, et l’autre le saisit en train d’embrasser la Coupe du monde sur la pelouse du MetLife Stadium aux États-Unis.

Gavi (21 ans) a commenté ces deux images en déclarant : « Que personne ne me réveille de ce rêve, le rêve d’un garçon de Los Palacios qui rêvait de remporter la Coupe du monde avec la sélection de son pays. » Le milieu de terrain a également évoqué les moments difficiles qu’il a traversés en raison de ses blessures, et a affirmé que tous ces sacrifices « en valaient la peine ».

Il a également exprimé sa gratitude envers sa famille, ses amis, le Real Betis, où il a fait ses débuts, ainsi qu’à l’égard du FC Barcelone et de la Masia, « qui m’ont permis de grandir en tant que footballeur et en tant que personne ».

Il a écrit : « Je dois beaucoup à tous ceux qui m’ont accueilli à La Masia dès le premier jour, ainsi qu’aux entraîneurs et au personnel administratif du FC Barcelone, qui m’ont aidé à m’épanouir en tant que footballeur et en tant qu’être humain, ce qui m’a permis de devenir champion du monde. »

Le milieu de terrain a également rendu hommage à sa grand-mère, lui adressant un message émouvant dans lequel il la remerciait pour la force supplémentaire qu’elle lui avait apportée au cours des derniers mois.

Gavi a totalisé 76 minutes de jeu durant le parcours espagnol : titulaire face au Cap-Vert lors de l’entrée en lice, il est ensuite entré en fin de match contre l’Autriche en seizièmes de finale.







