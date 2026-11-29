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Le Borussia Dortmund estime avoir été lésé par l’arbitre lors de sa défaite 2-1 contre le Bayer Leverkusen. L’annulation du but de Nico Schlotterbeck, qui aurait porté le score à 2-0, a particulièrement provoqué la colère du BVB.

L’entraîneur Niko Kovac n’a pas caché sa colère après le coup de sifflet final au micro de DAZN et n’a pas du tout compris la décision de l’arbitre Daniel Schlager. « Regardez M. Flekken (le gardien du Bayer Leverkusen, ndlr). Il voit le ballon tout du long. Personne ne me fera croire que c’est hors-jeu. Je n’accepte pas ça. C’est une mauvaise décision. Ça aurait fait 2-0 avant la mi-temps », s’est emporté le Croate.

Que s’est-il passé ? Sur un centre venu de la gauche, Nico Schlotterbeck avait placé une tête dans le but de Leverkusen. Le but a toutefois été rapidement annulé : Serhou Guirassy n’avait certes pas touché le ballon sur le centre, mais il se trouvait en position de hors-jeu et, selon l’arbitre, gênait de manière décisive la vision du gardien du Bayer, Mark Flekken.

Waldemar Anton s’est lui aussi dit perplexe face à cette décision et n’a pas ménagé l’arbitrage. « Je ne comprends pas comment il peut y avoir hors-jeu. Le gardien ne s’est pas plaint. De manière générale, l’arbitre n’a pas été bon aujourd’hui. Il faut le dire franchement. Ce n’est pas une excuse, mais siffler la moindre petite chose et distribuer des cartons jaunes dans un match comme celui-là, ça ne fait pas de bien au jeu. Il y a eu beaucoup de décisions avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Le but du 2-0, c’est énorme. J’ai hâte de voir ce qu’il va en dire », a expliqué le défenseur.

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Le gardien du BVB, Gregor Kobel, partage cet avis : « Je trouve la décision difficile à comprendre, parce qu’il n’est pas sur la trajectoire du tir. Il réagit normalement. Si on siffle dans ce cas, il faut le faire de manière plus cohérente. Je trouve que ça laisse trop de place à l’interprétation. Il n’aurait pas pu toucher le ballon, même si Serhou n’avait pas été là », a déclaré le Suisse. Flekken a d’ailleurs lui aussi partagé cette analyse et a reconnu auprès de Sky : « Pour être honnête, je ne vois même pas Guirassy. On a eu de la chance. » Schlager, en revanche, a refusé une interview à Sky et s’est contenté de commenter l’action en ces termes : « Les images parlent d’elles-mêmes. »

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Mais l’annulation du but n’est pas la seule décision que Kovac n’a pas comprise. L’entraîneur du BVB estime que son équipe a également été lésée sur d’autres actions litigieuses et en a énuméré plusieurs lors de son interview. « Il y a aussi la faute sur Kosta (Konstantinos Karetsas, ndlr), qui sort blessé, et c’était un coup de pied. Et puis il y a encore deux situations de penalty en seconde période : une fois, Schlotti est retenu, et une autre fois, il y a une faute évidente sur Maximilian Beier, mais l’arbitre dit que ce n’est pas suffisant. Que faut-il pour obtenir un penalty ? »

L’action impliquant Beier a particulièrement marqué l’entraîneur de 54 ans. Dans la surface, Edmond Tapsoba, le joueur de Leverkusen, avait touché à la fois le ballon et le pied de Beier. Pour Kovac, il s’agissait clairement d’un penalty : « Cette faute, il la siffle à coup sûr au milieu du terrain. Et maintenant, il veut me faire croire qu’on ne la siffle pas dans la surface. Peu importe où la faute est commise, elle doit être sifflée. » Kovac a également évoqué une possible faute sur Schlotterbeck : « Medina qui retient Schlotterbeck, c’est exactement la même histoire. Je n’ai pas grand-chose à dire sur l’arbitre. Ses décisions en ont dit long aujourd’hui. »

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Sur le plan sportif, cette première défaite de Dortmund en Bundesliga cette saison pèse particulièrement lourd. Après le match nul 0-0 du Bayern Munich contre le Hambourg SV, le BVB a manqué l’occasion de porter son avance en tête du classement à quatre points. L’écart entre les Jaune et Noir et le club le plus titré d’Allemagne reste donc d’un seul point. Dortmund n’a guère le temps de souffler : dès mercredi, il affrontera l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne.