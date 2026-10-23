La légende Neymar ne cache pas son enthousiasme face au bon niveau affiché par son club de Santos, mais en même temps, il a déjà commencé à préparer ses plans pour l'après-carrière footballistique.

Après avoir débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 17 ans, et aujourd'hui âgé de 34 ans, Neymar a révélé son souhait de prendre une longue période de repos après avoir raccroché les crampons.

Le réseau brésilien « Ge Globo » a publié les déclarations de Neymar, faites lors d'un entretien accordé à la chaîne Varanda Gourmet.

Neymar a déclaré : « Il est évident que lorsque je prendrai ma retraite, je passerai une année entière sans rien faire du tout. »

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Il a poursuivi : « Je vivrai les choses de cette manière : si aujourd'hui j'ai envie de jouer au football, je jouerai. Mais si aujourd'hui je n'ai envie de rien faire du tout, alors je ne ferai rien. »

La star brésilienne a également expliqué que, malgré sa grande passion pour la pratique du football, il n'aime pas regarder les matchs à la télévision.

Il a expliqué : « Non, je n'aime pas ça. J'aime le basket, mais je ne le regarde que de temps en temps. Je ressens de la colère quand je regarde du football. »

Neymar a ajouté : « Quand je parle de ce sujet dans les interviews ou avec mes amis, personne ne me croyait. J'adore le football, mais j'adore le pratiquer. En revanche, m'asseoir sur le canapé et allumer la télévision pour regarder un match, je ne peux pas faire ça. »

Il a poursuivi : « Quand les jeunes séjournaient avec moi à Paris et à Barcelone, la télévision ne diffusait les samedis et dimanches que des matchs de football. Je me mettais terriblement en colère, et je ne restais même pas dans le salon. »