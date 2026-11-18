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Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est revenu sur les spéculations persistantes autour de l’état de santé de Frenkie de Jong et de la gestion, en interne, de ses récentes blessures. Évoquant le rétablissement de l’international néerlandais, le dirigeant a démenti les rumeurs de tensions entre le joueur et la direction au sujet des décisions médicales.

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Deco clarifie la controverse autour de l’opération

La situation de De Jong a suscité de nombreux débats après la Coupe du monde, durant laquelle le milieu de terrain a représenté les Pays-Bas malgré un sérieux problème au genou. Il a été révélé par la suite qu’il souffrait d’une déchirure du ligament latéral interne, un diagnostic que le club n’a confirmé qu’après le retour de De Jong de 13 jours de vacances à Ibiza, à l’issue du tournoi. Cette chronologie a donné lieu à des informations faisant état d’une frustration au sein de la direction du FC Barcelone concernant la transparence du joueur et sa décision ultérieure d’éviter l’opération.

Deco a toutefois tenu à éteindre la polémique, assurant que les relations restent professionnelles et respectueuses. « Il n’y a eu aucune tension », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec Catalunya Radio. Le directeur sportif a rappelé que De Jong avait déjà été confronté à un dilemme similaire lors d’une blessure à la cheville et qu’il avait alors également préféré un traitement conservateur à une intervention chirurgicale. Le club a respecté son autonomie dans les deux cas, privilégiant le choix du joueur concernant son corps et son rétablissement plutôt que de lui imposer une décision médicale.

Les blessures de De Jong

Deco a souligné que, si l’équipe médicale du club, dirigée par le docteur Ricard Pruna et le responsable des kinésithérapeutes Raul Martinez, apporte son expertise, la décision finale revient souvent au sportif. « Frenkie est un joueur qui aime réfléchir et prendre ses propres décisions. Le club n’impose rien ; c’est une question de santé. Personne ne lui en veut », a déclaré Deco.

De Jong a déclaré forfait pour le rassemblement des Pays-Bas lors de la dernière trêve internationale en raison d’une blessure, manquant la défaite 5-0 de son pays contre l’Allemagne en Ligue des nations . Au total, le milieu de terrain a disputé quatre matches avec le FC Barcelone cette saison.

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Deco réclame un effectif plus étoffé

Sur la question des blessures, Deco a également insisté sur l’importance de disposer d’un effectif riche en joueurs de qualité pour répondre aux exigences du football moderne. « Quand il n’y a pas beaucoup de joueurs, on se plaint. Quand il y en a, on se plaint aussi. Le dernier vainqueur de la Ligue des champions, le PSG, dispute quatre matches de championnat de moins et termine toujours fort. Dans le football d’aujourd’hui, il y a quatre matches officiels après la Coupe du monde avec la sélection nationale. Les exigences sont élevées. Il faut gérer la charge de travail, mais on a besoin de 20 ou 22 joueurs de haut niveau », a-t-il déclaré.

Deco a ensuite expliqué qu’un manque de profondeur d’effectif pouvait nuire à la capacité du FC Barcelone à jouer sur plusieurs tableaux, suggérant que davantage de solutions auraient peut-être permis au club de ne pas manquer la finale de la Coupe du Roi l’an dernier. « Avec un effectif plus étoffé, je ne sais pas si nous aurions manqué la finale de la Coupe du Roi l’an dernier. Le Barça ne peut pas se permettre de ne pas avoir de joueurs de haut niveau. Si nous n’en avons que 14 ou 15, nous ne sommes pas assez nombreux pour jouer la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du Roi. Il y a peut-être une certaine frustration aujourd’hui, mais c’est comme ça, c’est la malchance », a-t-il ajouté.

Une semaine chargée attend le FC Barcelone, leader du championnat

Le FC Barcelone se prépare à recevoir Villarreal dimanche avant de se déplacer chez Sabah mercredi en Ligue des champions. Le Barça occupe actuellement la tête de la Liga avec 33 points, soit trois de plus que le Real Madrid, deuxième.