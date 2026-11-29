Le Brésilien Raphinha, attaquant de Barcelone, a particulièrement brillé lors du match de son équipe sur la pelouse du Deportivo La Corogne, ce dimanche, en Liga.
Barcelone se déplaçait chez le Deportivo La Corogne, ce dimanche soir au stade du Riazor, pour le compte de la 14e journée de Liga.
Raphinha a inscrit trois buts lors de la victoire 5-1, aux 50e, 83e et 90e+1 minutes.
Selon le compte « MisterChip » sur la plateforme X, spécialisé dans les statistiques, Raphinha a porté son total à 18 buts lors des 14 premières journées de Liga. Aucun joueur n'avait marqué autant de buts à ce stade de la saison depuis Cristiano Ronaldo, ancienne légende du Real Madrid et actuelle star du club saoudien d'Al-Nassr, lors de la saison 2014-2015 (23 buts).
Le compte ajoute que Barcelone a atteint la barre des 56 buts après 14 journées. Dans l'histoire de la Liga, seul l'Athletic Bilbao a fait mieux sur les 14 premières journées, lors de la saison 1930-1931 (64 buts).
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Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.
J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.
Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.
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Le moment clé reste son transfert en 2009.
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Articles notables :
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