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Le Brésilien Raphinha, attaquant de Barcelone, a particulièrement brillé lors du match de son équipe sur la pelouse du Deportivo La Corogne, ce dimanche, en Liga.

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Barcelone se déplaçait chez le Deportivo La Corogne, ce dimanche soir au stade du Riazor, pour le compte de la 14e journée de Liga.

Raphinha a inscrit trois buts lors de la victoire 5-1, aux 50e, 83e et 90e+1 minutes.

Selon le compte « MisterChip » sur la plateforme X, spécialisé dans les statistiques, Raphinha a porté son total à 18 buts lors des 14 premières journées de Liga. Aucun joueur n'avait marqué autant de buts à ce stade de la saison depuis Cristiano Ronaldo, ancienne légende du Real Madrid et actuelle star du club saoudien d'Al-Nassr, lors de la saison 2014-2015 (23 buts).

Le compte ajoute que Barcelone a atteint la barre des 56 buts après 14 journées. Dans l'histoire de la Liga, seul l'Athletic Bilbao a fait mieux sur les 14 premières journées, lors de la saison 1930-1931 (64 buts).