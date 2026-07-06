Personne n'est au-dessus du projet… Le pari de Yassir place l'Al-Ahly face à une bombe à retardement

Ce qui se passe actuellement au sein de l’Al-Ahly n’est plus une simple évolution sur le marché des transferts, mais un véritable projet sportif mené par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle, prêt à se séparer des grands noms qui ne s’inscrivent pas dans sa philosophie de jeu.

Ces dernières semaines, le club égyptien a officialisé la résiliation du contrat de l’Algérien Riyad Mahrez, en passant par la non-reconduction du contrat de l’Ivoirien Franck Kessié, jusqu’aux rumeurs évoquant un éventuel départ d’Ivan Toni et de Roger Ibáñez. Cette démarche montre que le critère déterminant n’est plus la valeur du joueur ni son palmarès, mais bien sa capacité à s’intégrer au nouveau projet technique.

Si cette approche offre à Yassine une liberté totale pour façonner son effectif, elle expose aussi Al-Ahly à un pari à double tranchant : en cas de succès, l’entraîneur verra sa cote s’envoler ; en cas d’échec, il sera le premier pointé du doigt pour avoir laissé filer les stars.

Un projet qui ne s’embarrasse pas des grands noms

Depuis son arrivée, l’Allemand a affiché une adhésion rigoureuse à ses principes tactiques ; toutefois, la nouvelle saison s’annonce différente, car il entend bâtir un groupe capable de presser haut et de conserver le ballon avec intensité durant les 90 minutes.

Ce style exige des joueurs dotés d’une excellente condition physique, capables de courir et de presser sans relâche, ce qui a poussé le staff technique à réévaluer l’ensemble de l’effectif.

La notoriété ou la popularité ne suffisent donc plus à assurer la pérennité d’un joueur ; la question centrale au sein de l’Al-Ahly est désormais : le joueur est-il capable de répondre aux exigences du coach ?

Les contours d’une véritable révolution sportive se dessinent, avec à la clé le départ possible de joueurs qui, jusqu’alors, étaient considérés comme des piliers.

Sacrifier les stars… un risque calculé

Se séparer d’un duo de l’envergure de Riyad Mahrez et Kessié n’a pas été une décision facile, mais elle a envoyé un message clair : le projet prime sur n’importe quel nom, quelle que soit sa valeur technique ou commerciale.

Même son de cloche concernant les rumeurs sur l’avenir de Kessié, Tony et Ibáñez : la direction aurait donné à Yaisle les coudées franches pour remodeler l’effectif selon ses exigences sportives, et non selon la popularité des joueurs.

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En contrepartie, se séparer d’un tel vivier d’expériences comporte un risque non négligeable : ces joueurs possèdent un haut niveau de qualité et la capacité de faire basculer des matchs, même s’ils ne sont pas les plus adaptés sur le plan tactique.

Dès lors, tout nouvel arrivant devra assumer une responsabilité considérable : non seulement remplacer des joueurs de haut niveau, mais aussi démontrer que le nouveau projet vaut tous ces sacrifices.

Entre succès et échec

Si Yassine Yassele parvient à installer un système cohérent capable de remporter des titres, ses choix seront perçus comme courageux et visionnaires, et on lui créditera d’avoir eu l’audace d’imposer des décisions que personne n’aurait osé prendre.

En revanche, si l’Al-Ahly échoue, toutes ces questions reviendront sur le devant de la scène, et les interrogations passeront de « Pourquoi Mahrez est-il parti ? » à « Son départ était-il une erreur ? », et de « Pourquoi s’est-on séparé de Kessie ou de Tony ? » à « Qui va les remplacer ? ».

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Dans le football, seuls les résultats permettent de distinguer les bonnes des mauvaises décisions. C’est pourquoi Yaisle ne mise pas seulement sur un nouveau style de jeu, mais aussi sur son avenir à la tête de l’Al-Ahly.

C’est pourquoi les prochains mois s’annoncent comme les plus délicats de la carrière de l’Allemand : son projet dépasse le simple changement de style de jeu pour viser une refonte globale de l’identité du club.

Une bombe à retardement au sein de l’Al-Ahly

Si le projet aboutit, Al-Ahly entrera dans une ère historique ; mais en se séparant de ses stars, le club a aussi activé une bombe à retardement, sans marge de manœuvre.

Soit il parvient à forger un groupe plus combatif, plus soudé et capable d’imposer son identité, soit ces choix se transformeront en un fardeau qui le hantera à chaque contre-performance.

Dès lors, la saison à venir ne sera pas seulement un test pour les joueurs, mais aussi un véritable examen pour la philosophie de Yaisleh… Une philosophie qui ne s’embarrasse pas des grands noms et pose le système comme toujours supérieur à la star.