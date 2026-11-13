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À un moment où le Zamalek traverse des crises financières et administratives entremêlées, Hussein Labib, le président du club, a tenu une série de déclarations retentissantes qui ont ouvert des dossiers épineux au sein de la Forteresse blanche, à commencer par l'avenir de l'ancien directeur sportif John Edward, en passant par les amendes des joueurs et les affaires financières, jusqu'aux éventuels départs de stars de l'équipe pour dégager les liquidités nécessaires.

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Labib a expliqué, dans des déclarations sur la chaîne « On Sport », que le départ de John Edward de son poste de directeur sportif faisait suite à des désaccords concernant certaines questions et exigences sur lesquelles ce dernier avait insisté, démentant que la raison en soit sa volonté d'écarter le conseil d'administration du dossier football. Il a affirmé que le retour d'Edward reste envisageable si l'intérêt du club l'exige, précisant qu'il avait tenu une réunion avec lui récemment, comme il le fait avec plusieurs responsables anciens et actuels, soulignant que l'ancien directeur sportif dispose encore de droits financiers qu'il réclame.

Sur le dossier des amendes et des affaires qui ont provoqué la colère des supporters du Zamalek, le président du club a affirmé que le conseiller juridique se charge de l'enquête sur ce dossier sans intervention de sa part, et qu'il dispose du pouvoir de convoquer toute personne dont il estime nécessaire d'entendre les propos, dans le but de déterminer les responsabilités et d'établir la vérité. Il a reconnu que le conseil d'administration porte la responsabilité, directement ou indirectement, des crises liées aux droits financiers des joueurs étrangers, parmi lesquels Omar Faraj, Abdelhamid Maali et Salah Mosaddek, affirmant que l'enquête concernera chaque joueur et toute personne ayant éventuellement manqué à ses obligations.

Labib a insisté sur le fait qu'il ne pouvait s'engager à clore toutes les affaires ou à régler les dettes qui y sont liées avant la publication des résultats des enquêtes, mais il a promis de révéler la vérité et de déterminer la manière de traiter les dossiers financiers en suspens. Dans le même contexte, il a signalé que le retard des droits financiers d'Oday Dabbagh et de Shikabala Panza les avait poussés à adresser une mise en demeure au club, précisant que la société de football attendue aura un rôle à jouer dans le règlement de la crise des droits des joueurs.

Le président du Zamalek a défendu le maintien de Moatamed Gamal à la tête de l'équipe, affirmant que son attachement à l'entraîneur s'explique par sa qualité, sa loyauté envers le club et les succès qu'il a obtenus, malgré les blessures et les défis auxquels l'équipe a été confrontée. Il a expliqué que les résultats obtenus par l'entraîneur sont bons au vu des circonstances actuelles, mais que cela n'empêche pas d'en discuter avec lui sur certains aspects techniques, précisant que la direction étudie avec lui la possibilité de recourir à un adjoint étranger sans lui imposer aucun nom, afin que sa responsabilité technique demeure claire.

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Labib a également reconnu que la prestation du Zamalek face à Misr Lel Takamol n'avait pas été bonne, soulignant que Moatamed Gamal l'avait lui-même admis et que la direction discutera avec lui des raisons de ce recul. Il a révélé dans le même temps que Hossam El-Zenati n'avait pas tranché quant à son arrivée au club, mais qu'il souhaitait sa venue, tout en refusant de s'étendre sur les raisons du retard du début de la période de préparation, affirmant que les joueurs n'avaient pas utilisé les droits financiers comme moyen de pression sur la direction et n'avaient pas refusé de commencer les entraînements en raison du retard dans la perception de leur argent.

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Le départ de Bezerra et des calculs différents pour l'avenir

Dans l'un des points les plus marquants qu'il a abordés, Labib a dévoilé les détails du départ de Joan Bezerra vers Shabab Al-Ahli Dubaï, aux Émirats, démentant que le joueur se soit rebellé contre le Zamalek ou qu'il ait contraint le club à le vendre. Il a expliqué que le joueur avait reçu une offre comportant d'importants avantages financiers, selon les informations qui lui sont parvenues, et que les négociations s'étaient conclues par un accord qu'il a qualifié de bon, tout en reconnaissant la perte d'un joueur important au sein de l'effectif.

Il a ajouté que le Zamalek a perçu 3 millions de dollars de façon immédiate, auxquels s'ajoutent 2 millions de dollars ultérieurement, ainsi que la prise en charge de 900 000 dollars qui étaient dus à l'ancien club du joueur, précisant qu'une partie des recettes de ce transfert servira à régler les droits des joueurs et des clubs.

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Au sujet de Hossam Abdelmaguid, le président du Zamalek a démenti l'existence d'une clause dans son contrat l'empêchant de rejoindre Al Ahly, expliquant que les règlements de la Fédération internationale de football (FIFA) n'autorisent pas de telles clauses, et que le souhait du joueur se concentre sur une carrière à l'étranger. Il a affirmé l'attachement du club au jeune défenseur, soulignant la promotion de plusieurs jeunes talents vers l'équipe première et leur capacité à afficher un bon niveau.

En ce qui concerne l'avenir d'Ahmed Fatouh, Labib a reconnu que le moment choisi pour le vendre l'été dernier n'était pas opportun, surtout après les départs de Hossam Abdelmaguid et de Bezerra, afin que le club ne donne pas l'impression de vouloir vider l'équipe de ses éléments essentiels. Il a signalé qu'il existait une intention de prolonger le contrat de l'arrière gauche, mais qu'aucune réunion n'avait encore eu lieu avec lui, affirmant que la direction attendra six mois avant d'évaluer la situation, et réitérant l'ouverture du club à vendre n'importe quel joueur si l'intérêt l'exige.

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La crise des contrats, les erreurs du passé et le bilan des titres

Labib a abordé le dossier du renouvellement des contrats des jeunes joueurs, expliquant que le club peut prolonger les contrats des joueurs âgés de moins de 18 ans pour une durée de trois saisons seulement, conformément à la loi, tandis que leurs contrats peuvent être renouvelés pour une durée de cinq ou sept ans une fois l'âge légal atteint. Il a également affirmé que Mohamed Chehata ne rejoindra pas Al Ahly, le décrivant comme l'un des enfants du Zamalek et le meilleur milieu de terrain d'Égypte, insistant sur l'attachement du club à son maintien.

Le président du Zamalek a reconnu que le conseil d'administration avait pris ses fonctions dans des circonstances difficiles, malgré ses grandes ambitions de réaliser les rêves des supporters, soulignant que le club avait été confronté à de nombreux défis, dont le limogeage de l'entraîneur Juan Carlos Osorio après la détérioration de sa relation avec les joueurs, ainsi que le recrutement de dix joueurs sans considération de l'évaluation de leur niveau à l'époque. Malgré cela, il a affirmé que le Zamalek avait réussi à décrocher cinq titres en trois ans et demi, estimant que ce bilan reflète l'ampleur du travail accompli dans des circonstances complexes.

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Labib n'a pas manifesté d'agacement face aux critiques des supporters adressées au conseil d'administration, affirmant que la colère des fans découle de leur attachement à l'intérêt du club et qu'il n'est pas peiné par les attaques personnelles à son encontre. Il a toutefois critiqué la couverture médiatique, estimant que 90 % des informations des émissions sportives tournent autour du Zamalek, et s'est interrogé sur la raison de l'accent constamment mis sur les dossiers de renouvellement des contrats et les offres faites aux joueurs, alors que de telles affaires se produisent aussi dans les autres clubs.

Labib a conclu ses déclarations en affirmant que l'ambition du Zamalek consiste à se battre pour la Ligue des champions d'Afrique et le championnat d'Égypte, demandant à l'équipe de jouer pour remporter les deux titres, indépendamment de la difficulté de la tâche. Il a également fait l'éloge de Mahmoud Hamdi « El-Wensh », le considérant comme l'un des meilleurs joueurs d'Égypte sur le plan de l'éthique et du sport, et un père spirituel pour ses coéquipiers au sein de l'équipe, surtout après avoir surmonté deux ruptures du ligament croisé. Il a décrit Shikabala Panza comme un joueur bon et singulier, tout en soulignant la difficulté d'anticiper ses comportements, en référence à sa personnalité imprévisible.