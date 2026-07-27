Le Real Madrid ne s'est pas contenté d'enflammer le marché des transferts par une série de recrutements retentissants : il se voit désormais contraint de livrer une autre bataille, tout aussi ardue, celle de la restructuration de son effectif actuel. Alors que le club se rapproche de la conclusion de nouvelles opérations, se séparer d'un certain nombre de joueurs est devenu une étape incontournable, ce qui place la direction sportive face à des décisions cruciales susceptibles de modifier entièrement la physionomie de l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le Real Madrid a réussi à renforcer ses rangs avec un ensemble de noms de premier plan, au premier rang desquels figurent Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté, faisant grimper encore davantage les ambitions de l'équipe.

Le club prévoit toujours d'ajouter d'autres renforts, puisque le recrutement de Yan Diomandé est désormais quasiment acté, tandis que les dirigeants du club se sont enfin convaincus que la venue de Rodri constituerait la dernière pièce du projet de José Mourinho.

Mais la mise en œuvre de ce plan reste conditionnée par un impératif fondamental et non négociable : se défaire d'un certain nombre de joueurs avant de finaliser toute nouvelle opération, selon les informations du quotidien espagnol "Marca".

Le véritable défi pour la direction sportive ne réside pas dans le recrutement de nouveaux joueurs, mais dans la mise en œuvre d'un processus de départs complexe touchant les différents postes de l'équipe.

Mourinho a dessiné les contours de son onze idéal, mais y parvenir exige des décisions difficiles, qu'elles concernent des joueurs ne figurant pas dans ses plans techniques, de jeunes talents ayant besoin de temps de jeu régulier, ou des noms dont la vente pourrait fournir les liquidités nécessaires à la conclusion des opérations stratégiques restantes.

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Asensio, la première victime

Raúl Asencio est le nom le plus proche d'un départ du Real Madrid durant la fenêtre de transferts actuelle.

Et ce, malgré les grands efforts consentis par le défenseur espagnol tout au long de la trêve estivale, puisqu'il a suivi un programme physique intensif dans le but de convaincre Mourinho de sa capacité à rester et à renverser le cours d'une saison qui s'annonce très difficile pour lui.

Mais la vision de l'entraîneur portugais est tout autre : il place le recrutement d'un nouveau défenseur central parmi ses priorités et estime que l'équipe a besoin d'une restructuration à ce poste, ce qui fait d'Asencio le premier candidat au départ, alors que le club cherche la meilleure formule pour boucler sa sortie.

Camavinga, un transfert qui pourrait tout changer

Au milieu de terrain, les regards se tournent vers Eduardo Camavinga, qui demeure l'un des joueurs du Real Madrid les plus courtisés par les clubs, en particulier en Premier League.

Le club sait que sa vente pour une somme importante pourrait grandement faciliter la conclusion du transfert du milieu de terrain que Mourinho considère comme un élément essentiel de son nouveau projet.

Bien que le contrat de l'international français court jusqu'à l'été 2029 et que l'entraîneur ne pousse pas pour son départ, le joueur ne figure plus sur la liste des noms intouchables, surtout après une saison marquée par un faible temps de jeu et une baisse de niveau.

Malgré cela, le Real Madrid n'acceptera de se séparer de lui qu'en cas d'offre à la hauteur de sa valeur technique et marchande.

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Gonzalo rebat les cartes

L'attaque a connu un revirement soudain durant la préparation de la nouvelle saison. Alors que Gonzalo était proche d'un départ, ayant reçu plusieurs offres, Mourinho a totalement changé de position, après s'être convaincu que l'équipe ne dispose pas d'un autre attaquant possédant ses caractéristiques.

L'entraîneur portugais estime que Gonzalo incarne l'avant-centre authentique, capable de faire reculer les défenseurs, de dominer dans les airs et d'apporter des solutions offensives différentes lorsque les matchs exigent un jeu direct.

C'est pourquoi Mourinho cherche à le convaincre de rester, bien qu'il n'ait pas bénéficié de suffisamment d'opportunités la saison dernière et qu'il ait été la seule doublure naturelle de Kylian Mbappé.

Endrick et Mastantuono face à l'option du prêt

La décision de conserver Gonzalo s'est directement répercutée sur la situation d'Endrick, qui se retrouve de nouveau confronté à une forte concurrence à son poste.

L'attaquant brésilien a besoin de jouer régulièrement pour poursuivre sa progression, si bien qu'un prêt apparaît comme une option sérieusement envisagée si la situation actuelle persiste, afin que sa carrière ne s'interrompe pas à une étape importante de son développement.

Il en va de même pour l'Argentin Franco Mastantuono, qui a laissé une excellente impression à Mourinho dès les premières séances d'entraînement et a confirmé qu'il possède le talent ayant poussé le Real Madrid à le recruter.

Malgré la grande confiance dont il bénéficie au sein du club, l'idée d'un prêt commence à prendre de l'ampleur, dans le but de lui offrir la chance de jouer régulièrement et d'acquérir l'expérience nécessaire avant de revenir à "Santiago-Bernabéu".

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La leçon Nico Paz trace la voie

À Valdebebas, les responsables évoquent sans cesse le cas de Nico Paz, qui a progressé de manière remarquable après son départ de l'académie du Real Madrid et le début d'une nouvelle expérience loin du club.

Cette expérience est devenue un modèle à suivre dans la gestion des jeunes talents, les responsables du club étant convaincus que jouer régulièrement est le meilleur moyen d'accélérer la progression des joueurs.

C'est pourquoi la même logique a commencé à être envisagée pour Mastantuono : personne ne doute de ses capacités, mais la question qui se pose est de savoir quel serait l'endroit le plus adapté où il obtiendrait un temps de jeu suffisant pour affiner son talent.

Au bout du compte, ce sera à José Mourinho de trancher ce dilemme, après que ses choix techniques ont contribué à créer l'un des dossiers les plus complexes au sein du Real Madrid durant le marché des transferts estival.