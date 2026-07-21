Selon L'Équipe, le Real Madrid envisagerait de recruter Torres. « Justement », puisque les Merengues sont, comme on le sait, les rivaux historiques du FC Barcelone, le club actuel de l'international espagnol.

Le Real suit donc de très près la situation de Torres, dont le contrat avec le Barça expire en 2027. Aucune démarche concrète n’a toutefois encore été entreprise par les Madrilènes pour recruter le tout nouveau champion du monde.

Toutefois, le Real devrait affronter une concurrence de haut vol : le Paris Saint-Germain suit également l’attaquant, selon L’Équipe, sans compter le Barça, qui pourrait souhaiter le conserver à long terme.

Ferran Torres va-t-il prolonger avec le FC Barcelone ?

Selon Mundo Deportivo, le club catalan compte ouvrir des discussions la semaine prochaine pour clarifier les intentions à court terme de l’attaquant de 26 ans. Selon Mundo Deportivo, le Barça devrait reverser huit millions d’euros supplémentaires à Manchester City en cas de prolongation. Rappelons que le champion d’Espagne avait déboursé 55 millions d’euros pour recruter l’attaquant en 2022.





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Si l’attaquant n’est pas toujours titulaire indiscutable au Barça, il a toutefois joué un rôle très important la saison dernière sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick. Il a principalement évolué au poste d’avant-centre, mais il peut également occuper les deux postes sur les ailes. Détail piquant : les Catalans ont déjà recruté cet été Anthony Gordon (en provenance de Newcastle United) pour une somme importante, et Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) devrait bientôt les rejoindre.

Dans ce contexte, Torres pourrait reconsidérer son avenir. Le Barça, de son côté, songerait à céder le héros espagnol de la Coupe du monde un an avant l’expiration de son contrat, afin d’éviter de le voir partir libre en 2027.

Un transfert du Barça au Real ? Javier Saviola l’a tenté récemment.

Si le dossier devait réellement se concrétiser entre Torres et le Real, l’affaire s’embraserait immédiatement. Les transferts directs entre les deux géants espagnols sont rares et souvent perçus comme des trahisons. Le dernier à avoir franchi ce pas était Javier Saviola, qui avait rejoint le Real en provenance du Barça à l’été 2007, sans indemnité de transfert.

Avant lui, seul Luis Figo avait osé franchir ce Rubicon en 2000. Le Portugais fut ensuite persona non grata à Barcelone : lors de son retour au Camp Nou en novembre 2002, les supporters blaugranas lui ont jeté une tête de cochon alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner.