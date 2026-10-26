« Personne n’a pleuré avant le match ! » : Jose Mourinho salue le héros Andriy Lunin après sa prestation magistrale lors du Clasico

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Le gardien du Real Madrid Andriy Lunin a livré une superbe prestation en l’absence de Thibaut Courtois, réalisant un arrêt miraculeux qui a contribué à la victoire 2-1 contre Barcelone lors du Clasico. Jose Mourinho et le capitaine Fede Valverde ont tous deux salué le professionnalisme dont fait preuve l’Ukrainien au quotidien.

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Lunin répond présent dans un grand rendez-vous face à Barcelone

Andriy Lunin a livré une prestation mémorable dans les buts lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre Barcelone au Camp Nou. Titulaire à la place de Thibaut Courtois, blessé, le gardien ukrainien a réalisé plusieurs interventions décisives pour préserver l’avantage madrilène.

Son geste le plus marquant est survenu à la 66e minute, lorsqu’il a réussi une parade prodigieuse sur une tête à bout portant de Gerard Martin après un corner.

Le sang-froid de Lunin a permis au Real Madrid de repartir avec les trois points.

Mourinho et Valverde saluent la préparation du gardien

Après le match, Jose Mourinho a salué l’état d’esprit de Lunin, appelé à remplacer Courtois. « La seule chose que j’ai dite à Lunin avant le match, c’est : ‹ Tu t’entraînes pour jouer, pas pour rester sur le banc. Va jouer. › », a révélé Mourinho.

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« Il a livré un match très équilibré, avec beaucoup de sang-froid… Aucun de nous n’a pleuré avant le match parce que Thibaut ne jouait pas. »

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Le capitaine Fede Valverde a ajouté : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a fait aujourd’hui… Il travaille toujours dans l’ombre et donne tout. »

Le gardien ukrainien révèle le secret de ses arrêts décisifs

Après la rencontre, Lunin a attribué sa réactivité sous pression au travail quotidien effectué avec l’entraîneur des gardiens Nuno. « La discipline et l’attitude ont été essentielles parce que Barcelone a eu davantage la possession », a expliqué Lunin.

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« Nuno dit toujours : ‹ Bien entraîné ›, et je pense que c’est grâce au travail quotidien. »

« Quand le match est difficile… il faut savoir souffrir, gérer le match et rester une équipe jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

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Lunin confirme la richesse du Real Madrid au poste de gardien

La prestation remarquable de Lunin a une nouvelle fois mis en évidence la qualité des options dont dispose le Real Madrid au poste de gardien lors des grands rendez-vous.

L’Ukrainien reste prêt à répondre présent chaque fois que Mourinho fera appel à lui pendant la convalescence de Courtois.

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Le Real Madrid se tourne désormais vers son prochain match de Liga contre Santander.