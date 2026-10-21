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Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a apporté son soutien total à son coéquipier Kylian Mbappe dans la course au Ballon d’Or, affirmant que le Français est sans égal sur le plan individuel. Le portier belge en a également profité pour remettre en question la cohérence du processus de vote, estimant que les critères d’attribution de la plus prestigieuse récompense individuelle du football restent flous, tant pour les joueurs que pour les supporters.

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Courtois soutient Mbappe face à Lamine Yamal

Courtois a lancé le débat avant la prochaine cérémonie du Ballon d’Or en affirmant que Mbappe était le candidat qui méritait le plus le trophée. Selon le gardien du Real Madrid, si les titres collectifs influencent souvent les votants, aucun joueur n’a atteint le niveau individuel du capitaine de l’équipe de France au cours de la saison écoulée.

Mbappe a réalisé une Coupe du monde remarquable, terminant meilleur buteur du tournoi avec 10 buts et devenant ainsi son meilleur buteur de tous les temps. En club, l’attaquant français a affiché des statistiques sensationnelles la saison dernière, avec 42 buts en 44 apparitions pour le Real Madrid. Toutefois, le fait de n’avoir remporté aucun titre collectif durant cette campagne pourrait sérieusement compromettre ses chances de décrocher le Ballon d’Or.

« Je pense que Kylian le mérite, mais les gens votent selon leur propre logique, a déclaré Courtois à DAZN. Choisit-on quelqu’un qui a remporté des trophées, ou quelqu’un qui a été au-dessus de tous les autres tout au long de la saison, même s’il n’a rien gagné ? Je pense surtout à Kylian. Je pense qu’individuellement, personne n’a été meilleur que Kylian, mais malheureusement, nous n’avons rien gagné collectivement. »

Courtois s’interroge sur la logique du vote pour le Ballon d’Or

Le gardien expérimenté ne s’est pas contenté de faire l’éloge de son coéquipier : il s’est également penché sur l’histoire récente de la récompense. Courtois a souligné que les succès de Yamal avec l’Espagne et Barcelone faisaient de lui un redoutable rival, malgré les meilleures statistiques de Mbappe devant le but et sa performance à la Coupe du monde.

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Yamal a connu une année riche en trophées, remportant le titre en Liga avec Barcelone la saison dernière avant d’aider l’Espagne à gagner la Coupe du monde durant l’été. Le jeune prodige a inscrit 24 buts la saison dernière et en compte déjà 10 cette saison, confirmant sa place parmi les favoris pour cette récompense convoitée.

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« Pour moi, Lamine Yamal a fait une Coupe du monde légèrement moins bonne, mais il est devenu champion du monde, a remporté la Liga avec Barcelone et a fait une bonne année », a déclaré Courtois. Il est également revenu sur la cérémonie de 2024, lors de laquelle Rodri a remporté le prix devant les deux joueurs madrilènes Vinicius Jr. et Dani Carvajal. « Je ne pensais pas que cela avait été sa meilleure année, même s’il avait remporté le Championnat d’Europe avec l’Espagne. L’année précédente, lorsque City a gagné la Ligue des champions, je pense qu’il aurait mérité de le remporter », a ajouté le gardien.

Getty Images

Prolongation de contrat et avenir au Real Madrid

Au-delà des récompenses individuelles, Courtois a donné des nouvelles encourageantes de son avenir au Santiago Bernabeu. Son contrat actuel expirant à l’été 2027, des discussions sont déjà en cours pour que le Belge reste le gardien numéro un du club dans un avenir prévisible.

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« Ce n’est pas encore finalisé. En principe, cela devrait être réglé rapidement. Il n’y a aucun problème. Il faut simplement trouver un moment pour que mon agent et mon père discutent des derniers détails », a expliqué Courtois. L’ancien joueur de Chelsea n’a manifestement aucune intention de quitter la capitale espagnole de sitôt : « Je veux rester ici longtemps et je fais tout mon possible pour que cela se produise. »

Retour en Belgique et perspectives internationales

Courtois a également évoqué sa relation complexe avec l’équipe nationale belge. Après avoir pris du recul à la suite de la Coupe du monde, il a révélé avoir été retiré des canaux de communication du groupe. « J’ai été exclu du groupe WhatsApp des joueurs. Ce groupe sert à communiquer des informations, comme les détails des entraînements. Il y a quelques messages de temps en temps, mais pas tant que ça », a-t-il reconnu. Malgré cela, il reste optimiste quant à un éventuel retour sous la nouvelle direction de Mark van Bommel, s’étant dit prêt à être de nouveau sélectionné dès novembre.

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Le gardien insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin d’une place de titulaire garantie pour retrouver les Diables rouges et se dit confiant dans sa capacité à regagner sa place. « Je ne me suis jamais présenté en sélection en partant du principe que j’allais automatiquement jouer. Je connais mes qualités et je sais que je peux être important pour l’équipe, a-t-il déclaré. Personne n’a besoin de me garantir une place de titulaire. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt ou Mike Penders ont travaillé dur et que le sélectionneur préfère les faire jouer, il n’y a aucun problème. Cela ne me dérange pas du tout. »