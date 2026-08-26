« J’ai simplement un avis différent du sien. Je ne sais pas ce que cela a à voir avec un “Friendly Takeover” », a réagi Watzke, président du Borussia Dortmund et vice-président de la DFB, dans un entretien accordé à RTL et Sky, en référence à des déclarations récentes de Hoeneß.

Le patron du Bayern avait notamment critiqué le fait que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ait amené avec lui son conseiller Marc Kosicke et lui ait confié un rôle important au sein de l’équipe de la DFB. « Toute cette histoire me donne l’impression d’un “friendly takeover”. Klopp et Cie ont pris le contrôle de la DFB, et je pense que c’est une erreur », s’était emporté Hoeneß, également sur RTL et Sky.

« Les deux derniers sélectionneurs venaient du Bayern – avec Julian Nagelsmann et Hansi Flick. Et personne n’a dit qu’il s’agissait d’un Friendly Takeover du Bayern », a désormais rétorqué Watzke. « Là, c’est un peu trop pour moi. Et qu’on accorde une certaine marge de manœuvre à un entraîneur de la réputation de Jürgen Klopp, c’est tout à fait normal. Uli le sait mieux que quiconque », a-t-il défendu la décision d’accéder à l’exigence de Klopp de vouloir absolument avoir son conseiller Kosicke à ses côtés dans la succession de Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après la Coupe du monde décevante. L’intitulé officiel du poste de Kosicke est « entraîneur adjoint pour la stratégie, le développement et l’innovation ».

Après les critiques visant la DFB : Uli Hoeneß et Marc Kosicke se seraient parlé au téléphone

L’entretien de Hoeneß avait toutefois déjà suscité une réaction de la part de la DFB immédiatement après ; selon un reportage de Sky, l’homme de 74 ans se serait depuis expliqué avec Kosicke. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, notamment parce que l’expert en marketing Kosicke avait participé en 2008 à l’élaboration du slogan « Mia san Mia » du Bayern. Selon Sky, un entretien téléphonique conciliant a eu lieu entre lui et Hoeneß, et celui-ci se serait bien et constructivement déroulé.

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Klopp, qui a signé avec la DFB jusqu’après la Coupe du monde 2030, a entre-temps entamé avec intensité ses nouvelles fonctions, officiellement prises le 15 août. Ainsi, selon Sky, il aurait explicitement cherché à communiquer avec les principaux entraîneurs de club du pays ; il y aurait déjà eu des discussions très approfondies avec Niko Kovac (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (Bayern) et Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart).

Équipe de la DFB : l’initiative de Jürgen Klopp aurait été très bien accueillie par Vincent Kompany et Cie

Klopp leur a alors fait comprendre à quel point leur rôle respectif était important pour tout le pays du football et combien il tenait à l’avenir à entretenir de bons échanges avec eux. Le nouveau sélectionneur aurait également sollicité les indications de Kovac, Kompany et Cie sur les joueurs qui, dans leurs effectifs, poussent pour une convocation en équipe de la DFB, ainsi que sur les jeunes talents de leurs clubs respectifs présentant le plus grand potentiel. Les discussions avec Klopp auraient été très bien accueillies par les entraîneurs de club, dit-on.

En outre, selon Sky, Klopp a également pris contact avec presque tous les sélectionneurs allemands de jeunes et les a associés à sa démarche, soulignant leur grande responsabilité et l’importance de leurs missions, renforçant ainsi le sentiment d’unité. « Cette profonde dépression que nous avons tous ressentie après avoir dû rentrer tôt à la maison s’est presque transformée en euphorie en Allemagne. Les gens se réjouissent à nouveau. On nous parle aussi de nouveau positivement de l’équipe nationale », voit Watzke, publiquement lui aussi, déjà un effet Klopp.

L’homme de 59 ans annoncera sa première liste le 17 septembre, et sept jours plus tard, Klopp fera ses débuts comme sélectionneur lors du match de Ligue des nations aux Pays-Bas autour du nouveau Bondscoach Xavi. La première de Klopp à domicile aura ensuite lieu le 27 septembre à Augsbourg contre la Grèce.