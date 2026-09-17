David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami et ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, estime que l'Argentin Lionel Messi mérite d'être sacré Ballon d'or 2026, au terme de la saison remarquable qu'il a réalisée.

Les déclarations de Beckham sont intervenues après que Messi a mené l'Inter Miami au sacre en Coupe des champions, en inscrivant son 100e but sous le maillot du club américain et en délivrant la passe décisive sur le deuxième but marqué par le Brésilien Casemiro, lors de la victoire 2-0 contre le club mexicain de Cruz Azul, dans la nuit de ce jeudi.

Beckham a déclaré, dans des propos rapportés par la British Broadcasting Corporation « BBC » : « Quand vous le voyez faire des choses pareilles, et quand vous voyez ce qu'il a produit lors de la Coupe du monde, aucun joueur âgé de 39 ans ne fait cela, ni ne le fait à ce niveau. »

Et d'ajouter : « Il mérite de figurer parmi les nominés au Ballon d'or, et selon moi, il doit le remporter. »

Des statistiques exceptionnelles au Mondial

Messi a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle avec l'Argentine, en inscrivant 8 buts et en délivrant 4 passes décisives, contribuant à mener la sélection de son pays jusqu'en finale, avant la défaite face à l'Espagne.

La star argentine a porté son total à 12 passes décisives dans l'histoire de ses participations en Coupe du monde, dont 10 lors des phases à élimination directe, un chiffre qu'aucun autre joueur n'a atteint dans l'histoire de la compétition, le meilleur total derrière lui ne dépassant pas 8 passes décisives.

Messi occupe par ailleurs la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avec 21 buts, derrière le Français Kylian Mbappé, qui en compte 22.

Messi écrit une nouvelle statistique avec l'Inter Miami

Messi a atteint son 100e but sous le maillot de l'Inter Miami lors de la confrontation face à Cruz Azul, après avoir ouvert le score à la 24e minute d'une tête, profitant d'un centre de son coéquipier Luis Suárez.

La star argentine a cru avoir ajouté le deuxième but après s'être présenté seul devant le but et avoir logé le ballon au fond des filets, mais l'arbitre a refusé le but pour hors-jeu.

Malgré cela, Messi a de nouveau joué les premiers rôles, après avoir tiré le corner sur lequel Casemiro s'est élevé pour le placer de la tête au fond des filets à la 81e minute, offrant ainsi à l'Inter Miami son premier titre en Coupe des champions.

Cet exploit est survenu après l'annonce par Messi, au mois d'août dernier, de sa retraite internationale, ainsi que ses propos sur son avenir dans le football après le décès de son père Jorge.

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