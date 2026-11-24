Comment regarder Persib Bandung - FC Séoul avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 07:15

Persib Bandung reçoit le FC Séoul en Ligue des champions 2 de l’AFC, avec des places en jeu dans le groupe E. Le stade où se déroulera la rencontre n’a pas encore été confirmé.

Persib aborde ce match en forme. Le club a battu Bali United 2-1 en Super League le 22 novembre, signant sa quatrième victoire en cinq matches, toutes compétitions confondues.

Le club indonésien est également en tête du groupe et a déjà battu cet adversaire. Il s’était imposé 1-0 à Séoul en septembre.

En dehors du terrain, Persib a vécu une semaine marquée par les adieux. L’ancien latéral gauche de l’équipe de France Layvin Kurzawa, qui a terminé sa carrière au club, a annoncé sa retraite le 17 novembre.

Le FC Séoul reste sur une victoire 1-0 sur le terrain de Jeonbuk Hyundai Motors en K-League 1. Ce succès faisait suite à une défaite contre Ulsan HD, et le club coréen a remporté ses deux récents matches continentaux avec une large avance.

Séoul occupe la deuxième place du groupe et a donc tout intérêt à obtenir un résultat à Bandung. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Persib Bandung - FC Séoul ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de streaming seront indiquées une fois les diffuseurs confirmés.

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