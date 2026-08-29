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Perr SchuursImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Perr Schuurs s’apprête à faire son retour sur les terrains samedi, après près de trois ans de blessures

Zwolle vs NEC Nimégue
Zwolle
NEC Nimégue
Eredivisie

Pour Perr Schuurs, l’édition de PEC Zwolle - NEC de samedi soir (21h00) sera inoubliable. Le défenseur fait samedi ses débuts dans le groupe des Nimeguois et peut signer son retour sur les terrains après presque trois ans.

En octobre 2023, Schuurs a vu les choses mal tourner lorsqu’il a subi, sous les couleurs du Torino, une grave blessure au genou lors du match contre l’Inter. En raison de complications, le Limbourgeois de 26 ans aujourd’hui a ensuite enchaîné les contretemps.

En 2025, le Torino et Schuurs ont décidé de se séparer. Deux ans plus tôt, cela était totalement impensable. Avant sa blessure, Schuurs était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A.

Schuurs était aussi tout proche d’un transfert au sommet vers l’Inter, justement le club contre lequel tout a mal tourné pour le droitier. En juin 2026, le NEC lui a offert sa chance ainsi qu’un contrat de trois ans pour souligner la confiance placée en lui.

Schuurs est désormais prêt pour son retour et débutera selon toute vraisemblance sur le banc à Zwolle, où le NEC espère effacer l’élimination en Ligue des champions concédée en milieu de semaine contre le FK Bodø/Glimt.

Les Nimeguois ont été opposés vendredi, lors du tirage au sort de la Ligue Europa, à Benfica, au Stade Rennais, à l’Omonia Nicosie et au Levski Sofia (tous à domicile), ainsi qu’à la Juventus, au Dinamo Zagreb, au NK Celje et à l’Ararat-Armenia (tous à l’extérieur).

En Eredivisie, l’équipe de l’entraîneur Dick Schreuder espère s’appuyer sur son large succès obtenu la semaine dernière sur la pelouse de Willem II. Grâce aux buts d’Adam Tahaui, Tjaronn Chery, Bryan Linssen et Kaj Sierhuis, les Tilbourgeois ont été battus 1-4.

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