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Perr SchuursImago
Rian Rosendaal

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Perr Schuurs, nouvelle recrue du NEC, envoie d’emblée un signal clair

NEC Nimégue
P. Schuurs

Perr Schuurs l’a rappelé mardi à ESPN : le NEC, qui l’a engagé jusqu’en milieu d’année 2029, ne peut pas le jeter immédiatement dans la fosse aux lions. Cette nouvelle recrue, arrivée à Nimègue en tant que joueur libre, a disputé son dernier match officiel en octobre 2023. Depuis, il traverse une période difficile, entravée par de multiples blessures.

Le défenseur central, qui a souffert de problèmes persistants au genou et qui a résilié son contrat avec le Torino en février dernier, n’a pas joué depuis. Quatre mois plus tard, l’ancien Ajacide, qui a révélé souffrir de dépression, a donc trouvé un nouveau point de chute.

« Le directeur technique m’a présenté les ambitions du club, que j’ai pu aligner avec les miennes », explique Schuurs après la signature. « L’impression très positive m’a ensuite poussé à rencontrer l’entraîneur, et l’entretien s’est parfaitement déroulé. »

Âgé de 26 ans, il sait qu’il lui faudra du temps pour s’adapter au NEC : « Je dois être réaliste. J’ai été blessé pendant longtemps. Le NEC m’offre cette chance. Avec les ambitions du club, notamment la participation aux compétitions européennes, c’est le scénario idéal pour moi. »

« Je suis encore en phase de récupération et je m’entraîne toujours à Amsterdam, chez mon propre kinésithérapeute », poursuit Schuurs. « C’était l’une de mes conditions principales : que le club me laisse le temps de retrouver la forme. »

Convaincu par le projet à long terme du club, il alternera dans un premier temps les séances à Amsterdam et à Nijmegen afin d’être prêt pour la mi-septembre. « Le club me donne le temps nécessaire et nous travaillons main dans la main pour y parvenir », assure-t-il.

Si son rétablissement se confirme d’ici la mi-septembre, il pourrait même faire ses débuts contre son ancien club, l’Ajax, le 10 octobre à la Johan Cruijff ArenA. 

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