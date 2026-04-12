Perr Schuurs a été sous contrat avec l’Ajax entre 2018 et 2022, période durant laquelle il a été entraîné par Erik ten Hag. Le défenseur central, actuellement sans club après son départ de Turin, a exprimé dimanche dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » une haute opinion de son ancien mentor.

Interrogé par Hans Kraay junior sur les qualités de l’ancien coach, il répond sans hésiter : « Je l’ai eu plusieurs années. J’ai connu différents entraîneurs, mais Ten Hag était le meilleur. »

« Je n’étais pas titulaire à chaque match, et certains joueurs ont alors tendance à dire : “C’est un mauvais entraîneur”. C’est facile. Pour moi, au contraire, il était exceptionnel sur le plan tactique. Un vrai entraîneur. Il nous faisait jouer en véritable équipe », se souvient Schuurs, qui a conquis trois titres nationaux avec l’Ajax sous les ordres de Ten Hag en 2019, 2021 et 2022.

À l’époque, il aurait pu quitter Fortuna Sittard pour rejoindre le PSV, mais le défenseur, aujourd’hui âgé de 26 ans, se sentait mieux à l’Ajax et a donc opté pour Amsterdam.

« J’ai effectivement eu un premier entretien avec le PSV. Mais mon père m’a alors conseillé de rencontrer une dernière fois les responsables de l’Ajax. J’ai discuté avec Marc Overmars et Edwin van der Sar, et leur accueil m’a immédiatement touché. Cela m’a donné une impression totalement différente », explique Schuurs pour justifier son choix d’un contrat pluriannuel avec le club amstellodamois.

« Ce feeling m’a poussé à signer, et je ne l’ai jamais regretté », assure Schuurs, qui a quitté le Johan Cruijff ArenA en 2022 après 95 matchs.

Schuurs qualifie son passage à l’Ajax de « période réussie » : « 95 matchs en trois ans. Et mes concurrents étaient Matthijs de Ligt et Jurriën Timber, qui évoluent aujourd’hui à Manchester United et Arsenal. J’ai commis des erreurs et disputé de bons comme de mauvais matchs, mais je suis convaincu d’avoir réussi à l’Ajax. »