Perr Schuurs était sur le point de s'engager avec un grand club européen : « J'avais du mal à les regarder. »

Perr Schuurs a révélé dimanche matin sur le plateau de « Goedemorgen Eredivisie » qu’il était tout proche de s’engager avec l’Inter pour soigner sa blessure persistante au genou. Finalement, en raison de ce problème physique, le transfert a échoué.

Schuurs, aujourd’hui âgé de 26 ans, avait connu un départ fulgurant en Serie A et, après une excellente saison à Turin, le club qui avait débauché le Limbourgeois de l’Ajax, il était apparu sur le radar de l’Inter.

« J’étais d’accord avec l’Inter », se souvient-il. « Puis je me suis blessé. Le plus dur, c’est de ne pas avoir pu franchir ce cap », confie le défenseur, actuellement en rééducation. « J’avais passé dix mois fantastiques à Turin. »

« J’étais au sommet de ma carrière, c’est le moment où l’on veut franchir ce pas. L’Inter a été championne l’année suivante et a atteint la finale de la Ligue des champions. Ce sont des choses que l’on veut vivre. »

« Au début, c’était vraiment le plus dur », avoue-t-il. « Ça m’a touché de voir l’Inter, parce que j’avais un accord. Stefan de Vrij est toujours là-bas, il aurait dû en principe devenir mon mentor. C’était un beau projet. Alors quand tout ça s’écroule, ça fait mal. »

Hors des terrains depuis octobre 2023, il entrevoit enfin le bout du tunnel : sa rééducation se termine et plusieurs clubs suivent toujours son dossier.

Défenseur central désormais libre de tout contrat, il pourrait donc retrouver la Serie A la saison prochaine. Dès qu’il sera opérationnel, il reprendra l’entraînement avec le Torino. Trois autres clubs se sont également manifestés : « L’Udinese, le Genoa et la Fiorentina », énumère Schuurs. « Ils ont demandé des informations sur ma situation. »