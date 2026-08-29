Perr Schuurs a offert un véritable moment de frissons samedi soir. Le défenseur de NEC a signé son retour sur les terrains contre PEC Zwolle après presque trois ans d’absence et a plié le match dès son tout premier ballon touché (1-3).

« C’est évidemment fantastique », commence Schuurs, entré à dix minutes de la fin avant de marquer peu après. « J’ai l’impression d’être dans un rêve. J’étais très tendu aujourd’hui. D’habitude, je dors le jour du match, mais aujourd’hui, ça n’a pas marché. »

« Je ne savais pas si j’allais entrer, mais quand j’ai dû aller m’échauffer en seconde période, j’ai vraiment dû continuer à courir pour bien rester chaud, et ça s’est très bien passé. Je ne m’attendais pas non plus à entrer. Je suis très reconnaissant envers l’entraîneur (Dick Schreuder, NDLR) et le club. »

Schuurs s’était blessé au genou en octobre 2023, alors qu’il était joueur du Torino. En raison de complications, il a dû continuer à repousser son retour. En 2025, le Torino et Schuurs se sont séparés. En juin, NEC a offert un contrat de trois ans à Schuurs, qui a effectué à Zwolle son retour sur les terrains.

Schuurs a catapulté de la tête le ballon au fond des filets sur un corner et a totalement explosé de joie, tout comme les membres de sa famille présents en tribune. « Dans cette folie, je ne savais même pas vers où courir », sourit l’homme du match. « J’ai atteint ma vitesse de pointe après le but. »

« Où est-ce que j’ai couru partout, je n’en ai aucune idée. C’était simplement l’adrénaline et le moment lui-même », raconte Schuurs, qui veut désormais regarder vers l’avant. « À propos des mille jours... J’ai traversé une période difficile, mais je veux laisser ça derrière moi. »

« Je suis très reconnaissant envers le club et les personnes qui y travaillent pour la chance qu’ils me donnent et parce qu’ils veulent m’aider. Et je suis très heureux d’être de retour ici. »

« Cela fait maintenant environ trois mois que je suis ici et j’ai retrouvé le plaisir. C’est aussi la raison principale de mon retour (aux Pays-Bas, NDLR). Je pense qu’à la réaction de tout le monde, il était clair qu’ils étaient heureux pour moi », conclut un Schuurs rayonnant.