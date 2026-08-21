Le joueur de 23 ans vit depuis longtemps déjà avec les absences dues à un dysfonctionnement neurologique, qu’il a désormais rendues publiques. Eberl n’a certes pas donné de moment précis quant à la première apparition du problème, mais il a déclaré : « Nous le savons depuis toute la saison dernière et nous avons travaillé avec cela. Pour nous, c’est devenu le quotidien. »

Musiala s’est fracturé le péroné en juillet de l’année dernière lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Après plusieurs mois d’arrêt forcé, il a fêté son retour en janvier, mais a ensuite dû composer avec diverses petites blessures et n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas retrouvé sa forme d’antan. Pendant tout ce temps, il prenait apparemment déjà aussi des médicaments contre son épilepsie-absence.

Les malaises désormais survenus en pleine lumière lors des matches amicaux contre le RB Leipzig samedi et le 1. FC Heidenheim mardi auraient été provoqués par un changement dans sa médication. « Il a un peu changé quelque chose dans son traitement. Cela a eu un peu d’effets secondaires », a expliqué Kompany. « C’est pour cela que c’est arrivé la première puis la deuxième fois. Il est tout à fait normal que, dans un traitement, on essaie parfois autre chose. »

Eberl a déclaré : « Toute personne qui prend des comprimés est heureuse de ne plus avoir à en prendre. » Désormais, il s’agit « d’adapter la médication afin de revenir là où nous en étions déjà, là où il n’avait plus eu de crise pendant très, très longtemps ».

Jamal Musiala ne figure pas dans le groupe contre le BVB

Kompany a, dans le même temps, évoqué la manière de gérer la maladie de Musiala, depuis longtemps normalisée en interne : « Notre premier moment de choc remonte déjà à quelque temps. Depuis, nous avons obtenu beaucoup plus d’informations, bien mieux compris la situation. Nous avons pris chaque décision avec les meilleures informations possibles de la part des plus grands experts. Nous ne gérons pas cela dans l’inquiétude, bien au contraire. »

Kompany a cité comme exemple la réaction du staff et de nombreux coéquipiers lors du deuxième incident contre Heidenheim. « Le banc était totalement calme. Michael Olise, le meilleur ami de Jamal, était occupé sur le banc avec des consignes tactiques », a déclaré Kompany. En réalité, plusieurs joueurs comme Jonathan Tah se sont toutefois immédiatement précipités vers Musiala et ont formé autour de lui un cercle protecteur pendant les soins sur la pelouse.

Selon Kompany, Musiala ne s’entraîne actuellement que « individuellement » et ne figurera donc pas non plus dans le groupe pour le Supercoupe contre le Borussia Dortmund samedi. Cela ne serait pas dû à des inquiétudes générales, mais au nouveau changement de médication. « Nous voulons qu’il effectue cette adaptation dans son traitement sans pression », a déclaré Kompany.

Vincent Kompany salue l’évolution sportive de Jamal Musiala

L’entraîneur tenait aussi, dans sa prise de parole, à saluer les performances sportives de Musiala lors des deux matches amicaux jusqu’à ses deux sorties. « Il manque encore quelque chose dans l’analyse. Il y a aussi cinq minutes contre Heidenheim et dix minutes contre Leipzig où il a joué au football », a déclaré Kompany.

« Regardez les minutes qu’il a jouées. Il y a fait des choses qui n’étaient pas au même niveau que nos meilleurs joueurs, mais un cran au-dessus. Nous n’avions plus vu ce Jamal depuis sa blessure contre Paris. » Contre Leipzig, il a même inscrit le but du 3-1 final.

Musiala figurera probablement de nouveau dans le groupe pour l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart vendredi prochain. « J’attends avec impatience la contre-attaque qui viendra un jour de la part de Jamal », a déclaré Kompany. « J’ai le sentiment qu’il a de nouveau tous les moyens pour répondre aux questions sur le terrain. Je sais, dans une perspective globale, qu’il a fait d’énormes progrès cet été. »