Le joueur de 23 ans vit depuis longtemps déjà avec les absences dues à un dysfonctionnement neurologique, qu’il a désormais rendues publiques. Eberl n’a certes pas donné de moment exact quant à la première apparition du problème, mais il a déclaré : « Nous le savons depuis toute la saison dernière et nous avons travaillé avec cela. Pour nous, c’est devenu le quotidien. »

Musiala s’est fracturé le péroné en juillet de l’année dernière lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Après une pause forcée de plusieurs mois, il a fêté son retour en janvier, mais a depuis dû composer avec diverses petites blessures et n’a toujours pas retrouvé sa forme d’avant. Pendant tout ce temps, il prenait apparemment déjà des médicaments contre son épilepsie par absences.

Les malaises survenus désormais en pleine lumière du public lors des matches amicaux contre le RB Leipzig samedi et le 1. FC Heidenheim mardi auraient été provoqués par un changement de médication. « Il a un peu modifié quelque chose dans son traitement. Cela a entraîné quelques effets secondaires », a expliqué Kompany. « C’est pour cela que c’est arrivé une première puis une deuxième fois. C’est tout à fait normal que, dans un traitement, on essaie parfois autre chose. »

Eberl a déclaré : « Toute personne qui prend des comprimés est heureuse lorsqu’elle n’a plus besoin d’en prendre. » Il s’agit désormais « d’adapter la médication afin de revenir là où nous en étions déjà, là où il n’avait plus eu de crises pendant très, très longtemps ».

Jamal Musiala ne figure pas dans le groupe contre le BVB

Kompany a entre-temps évoqué la gestion, depuis longtemps normalisée en interne, de la maladie de Musiala : « Notre premier moment de choc remonte déjà à un certain temps. Depuis, nous avons obtenu beaucoup plus d’informations, nous avons bien mieux compris la situation. Nous avons pris chaque décision avec les meilleures informations possibles des plus grands experts. Nous ne gérons pas cela avec inquiétude, bien au contraire. »

Kompany a cité comme exemple la réaction du staff et de nombreux coéquipiers lors du deuxième incident contre Heidenheim. « Le banc était totalement calme. Michael Olise, le meilleur ami de Jamal, était occupé sur le banc avec des consignes tactiques », a déclaré Kompany. En réalité, plusieurs joueurs, comme Jonathan Tah, se sont aussi immédiatement précipités vers Musiala et ont formé autour de lui un cercle de protection pendant les soins sur la pelouse.

Selon Kompany, Musiala ne s’entraîne actuellement que « de manière individuelle » et ne figurera donc pas non plus dans le groupe pour le Supercoupe contre le Borussia Dortmund samedi. Cela ne serait pas dû à des inquiétudes générales, mais au nouveau changement de médication. « Nous voulons qu’il fasse cette adaptation dans son traitement sans pression », a déclaré Kompany.

Vincent Kompany salue l’évolution sportive de Jamal Musiala

L’entraîneur tenait aussi, dans sa prise de parole, à saluer les performances sportives de Musiala lors des deux matches amicaux jusqu’à ses deux remplacements. « Il manque encore une chose dans l’analyse. Il y a aussi cinq minutes contre Heidenheim et dix minutes contre Leipzig où il a joué au football », a déclaré Kompany.

« Regardez les minutes qu’il a jouées. Il y a fait des choses qui n’étaient pas au même niveau que nos meilleurs joueurs, mais un cran au-dessus. Nous n’avions plus vu ce Jamal depuis sa blessure contre Paris. » Contre Leipzig, il a même inscrit le but du 3-1 final.

Musiala devrait probablement de nouveau figurer dans le groupe lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart vendredi prochain. « J’attends avec impatience la riposte de Jamal, qui viendra à un moment donné », a déclaré Kompany. « J’ai le sentiment qu’il a de nouveau tous les moyens de répondre aux questions sur le terrain. Je sais, dans une perspective plus large, qu’il a réalisé un énorme progrès cet été. »