Perin dit adieu à la Juve : « Ici, j’ai appris qu’on peut être important même sans être protagoniste »

Mattia Perin fait ses adieux. Le gardien de la Juve, mais proche d’une arrivée à Palerme, salue la Juventus avec un long message sur Instagram :





« Il y a des lieux que l’on traverse.

Et puis il y a des lieux qui, pendant qu’on les traverse, changent qui tu es.





Pour moi, la Juventus a été cela.





Aujourd’hui, en regardant en arrière, je me rends compte qu’une partie de l’homme que je suis devenu s’est construite pendant ces années. Parce que le temps ne se mesure pas aux matches joués, aux victoires ou aux trophées. Mais aux personnes rencontrées, aux attentes, aux silences, aux déceptions que l’on apprend à accepter et aux fois où l’on trouve en soi la force de recommencer.





J’ai appris qu’on peut être important même sans être toujours au premier plan.

Qu’appartenir à quelque chose signifie, parfois, se mettre de côté.

Que la loyauté n’a pas besoin d’être racontée, parce qu’elle vit dans les choix que l’on fait quand personne ne vous regarde.





Avec ce maillot, j’ai connu certaines des plus belles émotions de ma carrière, mais aussi des moments difficiles. Et aujourd’hui, je leur suis reconnaissant à eux aussi. Parce que ce sont précisément ces moments qui m’ont obligé à vraiment me connaître. J’ai rencontré d’immenses champions, mais surtout des hommes. Des personnes avec qui j’ai partagé bien plus qu’un vestiaire : des jours, des pressions, des rires, des défaites, des victoires, des peurs et des rêves.





À toutes les personnes qui travaillent chaque jour à la Juventus, souvent loin des regards de tous : merci. Il y a des gestes, des mots et des attentions qui semblent peut-être petits quand on les vit et dont on découvre à quel point ils étaient grands seulement quand vient le moment de se dire au revoir.





Et aux supporters, je veux dire une chose simple : j’ai toujours essayé d’être digne du maillot que je portais.

Je ne sais pas si j’y suis toujours parvenu, mais je sais que je l’ai respecté chaque jour, sans exception.





Maintenant, le moment de partir est arrivé. Et cela fait un drôle d’effet de l’écrire. Parce que quand on reste longtemps dans un endroit, on cesse de se demander quand cela se terminera. Cela devient simplement une partie de votre vie. Mais peut-être que grandir signifie aussi cela : avoir le courage de laisser partir quelque chose que l’on aime, sans pour autant l’aimer moins.





Je ne sais pas ce qu’il restera de moi dans l’histoire de la Juventus. Mais en moi, la Juventus restera pour toujours.





Et cela, aucun adieu ne pourra me l’enlever. Merci, Juve.





Jusqu’au bout🤍🖤 »



