Le Real Madrid a failli vivre une situation inédite : se retrouver sans aucun joueur dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, et donc voir « La Roja » soulever le titre suprême sans un seul représentant du club merengue.

Ce scénario est resté d’actualité après l’annonce de la liste de la sélection espagnole, qui ne comptait, pour la première fois, aucun joueur du Real Madrid, jusqu’à ce que le président du club, Florentino Pérez, intervienne sur le marché des transferts et finalise l’arrivée du latéral gauche Marc Cucurella, en provenance de Chelsea, afin qu’il rejoigne les rangs de l’équipe blanche pendant la compétition.

Cette initiative a permis au Real Madrid d’avoir un représentant en sélection avant la finale, évitant ainsi de voir les joueurs espagnols soulever le trophée sans qu’aucun d’entre eux ne porte le maillot merengue, une situation qui aurait constitué une humiliation historique pour l’un des plus grands clubs du monde et l’un des piliers de la Roja.

L’opération s’est déroulée à un moment idéal, alors que la sélection espagnole confirmait son niveau de jeu et venait de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2026 après avoir dominé la France 2-0 en demi-finale.

Cocoria, devenu joueur du Real Madrid en cours de tournoi, n’est plus qu’à une rencontre de soulever la Coupe du monde avec l’Espagne, transformant ainsi le coup de poker de Pérez d’un simple renfort technique en une décision qui a épargné au club une humiliation historique, gravée dans la mémoire de ses supporters.

Reste à savoir si l’histoire se conclura en apothéose et si Cocoria soulevera le trophée sous les couleurs merengue.

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