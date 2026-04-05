Les couloirs du Real Madrid sont en proie à une tension extrême après la défaite surprise face au Real Majorque en Liga, un résultat qui a réduit à néant les progrès réalisés par l'équipe avant la trêve internationale et qui place l'entraîneur Álvaro Arbeloa sous une pression sans précédent avant d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions.

Avant la trêve, Arbeloa semblait être sur la bonne voie, puisqu'il avait réussi à remporter des victoires importantes contre Manchester City et l'Atlético de Madrid malgré l'absence du duo Jude Bellingham et Kylian Mbappé, en s'appuyant sur le jeu collectif et la discipline tactique.

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Mais la performance face à Majorque a ravivé les doutes, l'équipe ayant manqué de combativité et commis de graves erreurs défensives que l'adversaire a su exploiter avec intelligence.

Selon la presse espagnole, Florentino Pérez, le président du club, était furieux après le match.

Bien qu'il n'ait pas assisté au match au stade, son téléphone n'a cessé de recevoir des messages de ses proches, et il a par la suite exprimé son mécontentement face à l'image donnée par l'équipe.

Certaines sources ont rapporté que Pérez aurait déclaré : « Nous ne pouvons pas répéter cette performance honteuse d’ici la fin de la saison ; mardi, nous devons nous imposer avec force. »

Le message du président est parvenu directement au vestiaire, confirmant que le match contre le Bayern Munich serait un test décisif pour l'équipe et son entraîneur.

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Arbeloa est conscient que ce qu'il faut, ce n'est pas seulement gagner, mais offrir une performance qui reflète la véritable personnalité du Real Madrid.

Au sein du club, la conviction grandit que le maintien d’Arbeloa à son poste dépendra des résultats de l’équipe à la fin de la saison.

Selon des sources proches de la direction, ne pas remporter la Liga ou la Ligue des champions signifierait la fin de son aventure avec l'équipe première et le début d'un nouveau projet sous la houlette d'un autre entraîneur, avec des changements attendus dans l'effectif.

Malgré la pression, Arbeloa semble serein et sûr de lui. Il entretient de bonnes relations avec ses joueurs et croit au principe du mérite dans la composition de l'équipe, s'efforçant de préserver la cohésion du groupe malgré la difficulté de la période.

Il est toutefois pleinement conscient que son avenir est en jeu et que le moindre faux pas pourrait suffire à mettre fin à son mandat cet été.

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