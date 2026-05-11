Perez pose une question cruciale alors qu'Advocaat fait son retour à la tête de l'équipe nationale de Curaçao

Fred Rutten vient de démissionner avec effet immédiat de son poste de sélectionneur de Curaçao, estimant qu’il n’existe plus de « climat de travail propice ». Tout indique que Dick Advocaat devrait faire son retour pour préparer la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette situation chaotique sera évoquée lundi dans l’émission Voetbalpraat. « Il est logique qu’ils veuillent faire revenir Advocaat, car c’est lui qui les a qualifiés pour la Coupe du monde et il reste populaire grâce à ses résultats », analyse Kenneth Perez.

« Mais est-ce très collégial de la part d’Advocaat ? », s’interroge aussitôt l’analyste danois. « Je comprends, une Coupe du monde est une expérience extraordinaire. Et on ne la vit qu’une fois tous les quelques années. Mais est-ce très collégial ce qui vient de se passer, de la part d’Advocaat ? »

Perez souligne ensuite que « des amis dans les médias et la presse » ont également contribué à ce qu’Advocaat reprenne le flambeau de Rutten. « Plusieurs émissions de télévision ont appelé au retour d’Advocaat », ajoute le présentateur Wouter Bouwman. « Vandaag Inside, ce genre d’émissions. »

« Mais Advocaat n’a pas dit : je ne peux pas faire ça à Fred Rutten. Laissons-le faire. Il a bien sûr dit : s’il faut un sélectionneur national… Bien trouvé », déclare Perez en riant de sa propre remarque.

Advocaat avait pourtant démissionné il y a quelques mois pour des raisons personnelles, comme le rappelle Perez : « Je comprends qu’on puisse paniquer quand il s’agit de ses enfants. Heureusement, avec le temps, les choses s’améliorent, et on peut alors se tourner vers autre chose. »

Vendredi encore, un retour d’Advocaat semblait exclu : la fédération de football de Curaçao avait réaffirmé sa confiance à Rutten. Mais, après des discussions intensives tout au long du week-end, elle a finalement décidé de replacer Advocaat à la tête de l’équipe, satisfaisant ainsi le souhait du groupe de joueurs et de plusieurs sponsors clés, dont le principal, Corendon.