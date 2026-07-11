L'équipe d'Espagne peaufine sa préparation en vue de défier la France mardi prochain en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal « Sport », le président du FC Barcelone, Juan Laporta, assistera à cette rencontre très attendue, programmée à Dallas (États-Unis).

Il devrait rallier la ville texane dès lundi afin d'assister à la rencontre depuis les tribunes, et pourrait prolonger son séjour si la Roja écarte les Bleus.

La présence du dirigeant blaugrana n’a rien d’étonnant : les succès de la sélection de Luis de la Fuente reposent en grande partie sur les huit joueurs du Barça présents dans l’effectif, à savoir Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi, Gavi, Juan García, Éric García et Dani Olmo.

Quels que soient leurs temps de jeu respectifs, ces Blaugranas ont joué un rôle clé dans les performances remarquables de la sélection tout au long de la compétition.

Ce voyage ne marquera d’ailleurs pas la première apparition officielle du Barça dans cette Coupe du monde.

Le week-end dernier, le directeur sportif du club catalan, Deco, s’était déjà rendu aux États-Unis pour assister au huitième de finale Espagne-Portugal, l’un des temps forts de la compétition.