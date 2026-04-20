Kenneth Perez recommande à l’AZ de prolonger le contrat de Leeroy Echteld, fraîchement sacré vainqueur de la Coupe KNVB. « Offrez-lui une saison supplémentaire », a tranché l’analyste danois lundi sur le plateau de « Voetbalpraat ».

Il dresse un parallèle avec le FC Twente, qui avait offert un bail d’un an à John van den Brom : « On voit que les clubs attendent de plus en plus avant de prolonger. Pourquoi ne pas suivre l’exemple de Twente avec Van den Brom ? Echteld n’a probablement pas cinquante opportunités de départ, il restera donc bien une saison. »

L’ancien milieu d’AZ comprend que la direction hésite à lui proposer immédiatement un contrat à long terme. « Il y a une grande différence entre intégrer un groupe, lui insuffler de l’énergie, et construire quelque chose dès le début d’une saison en appliquant une philosophie », analyse-t-il.

« Je trouverais ça assez surprenant si l’AZ décidait maintenant de tenter l’aventure avec lui pour quatre ans », estime Perez, qui juge plus logique de conclure un engagement de courte durée avec l’entraîneur intérimaire à succès.

Echteld souhaite prolonger son contrat, qui arrive à échéance, et a reçu le soutien de Jordy Clasie après la victoire en finale de la Coupe. « Je pense que cet entraîneur a redonné un certain esprit et une certaine énergie au groupe. En principe, nous étions tous un peu abattus. C’est un peu ce que l’on ressentait, comme si nous étions tous à moitié à terre. Il a réussi à nous transformer à nouveau en une équipe qui y croit. »

« Je dis qu’il doit rester. Mais au final, ce n’est pas à moi de décider », conseille Clasie à la direction d’AZ au sujet d’Echteld, qui n’a, quant à lui, aucun doute sur son avenir proche. « Je pense que j’ai donné le meilleur de moi-même jusqu’à présent. Et il nous reste encore quatre matchs à disputer. »