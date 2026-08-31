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imago-sport-1082128408.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduit par

Perez devient « fou furieux » à cause du battage autour de l’attaquant lié à l’équipe des Pays-Bas

Alkmaar
Pays-Bas

Kenneth Perez calme l’euphorie autour de Ro-Zangelo Daal. L’attaquant de l’AZ a inscrit un doublé dimanche contre les Go Ahead Eagles (5-2) et a fait partie des hommes en vue, mais pour le consultant, cela ne justifie pas de verser dans les superlatifs.

« Ça va vite avec lui », constate le présentateur Wouter Bouwman dans Dit was het Weekend d’ESPN après avoir vu les images de Daal. Une remarque que Perez n’accepte cependant pas du tout.

« Doucement, quand même. J’en ai vraiment ras-le-bol de tous ces discours sur un talent multiple, un talent incroyable. C’est un joueur jeune et correct. Attendons de voir ce que cela va donner », refuse Perez, qui ne veut pas encore décrire Daal comme un grand talent. « Tous ces superlatifs pour des joueurs ordinaires... Du calme, s’il vous plaît. »

Bouwman fait remarquer que Daal est dans le viseur de la sélection nationale de Curaçao. « Il peut aussi encore attendre l’équipe des Pays-Bas. » La réponse de Perez en dit long : « Eh bien... »

Arie Haan, lui, en tant que rapporteur pour De Telegraaf, est au contraire dithyrambique sur les performances de Daal. L’ancien joueur de l’Ajax et des Pays-Bas intègre donc l’attaquant de l’AZ dans son Équipe de la semaine. 

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« Ils essayaient sans cesse de fermer l’extérieur. Alors il repiquait simplement dans l’axe. Il a été formidable. Pour Xavi, c’est bien de voir émerger à nouveau un ailier qui se développe de manière aussi spectaculaire », glisse Haan comme conseil gratuit au sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas.

Selon l’Algemeen Dagblad, Daal figure sur une soi-disant « liste de suivi » de Xavi. Ses collègues attaquants Lucas Vennegoor of Hesselink et Shaqueel van Persie figureraient eux aussi sur la liste du coach espagnol.

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