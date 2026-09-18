Dans une tentative de désamorcer la polémique déclenchée par le fameux épisode des maillots avant la rencontre face à Elche, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s'est rendu dans la ville de Ceuta pour délivrer un message direct de solidarité, affirmant que cette visite n'avait aucun lien avec ce qui a été récemment évoqué dans les médias.

Pérez a assisté à un événement officiel dans les locaux de la mairie de Ceuta vendredi, lors d'une visite annoncée pour exprimer sa solidarité avec la ville espagnole située en Afrique du Nord, dans le cadre d'un accueil officiel du président de la région, Juan Jesús Vivas. Il était accompagné pour cette visite par le président d'honneur du club merengue, José Martínez Pirri, lui-même originaire de Ceuta.

Cette visite est intervenue quelques jours après la polémique qui avait entouré le match du Real Madrid face à Elche en Liga mardi dernier, lorsque trois joueurs, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, avaient dissimulé la phrase « Nous sommes tous des maquereaux », qui figurait sur les maillots d'échauffement portés par le reste de leurs coéquipiers.

Le surnom « maquereau » désigne le nom populaire donné aux habitants de la ville de Ceuta, et les maillots avaient été conçus comme un geste de solidarité à leur égard.

En réaction à cet incident, Mbappé a expliqué dans des déclarations faites mercredi qu'il « ne voulait pas donner la priorité à la souffrance d'un groupe au détriment d'un autre ».

De son côté, le Real Madrid a affirmé à l'agence « Reuters » qu'il respectait la liberté de ses joueurs de prendre leurs propres décisions, rappelant dans le même temps que le club avait déjà manifesté son soutien à Ceuta une semaine auparavant en déployant un immense tifo lors de son match de Ligue des champions face à l'Inter Milan.

Lors de son allocution à la mairie, Pérez a tenu à couper court à toute interprétation, déclarant : « Je veux affirmer, pour qu'il n'y ait aucun doute, que l'événement d'aujourd'hui a été préparé il y a plusieurs semaines avec le président de Ceuta, et non en raison d'une quelconque actualité récente. »

Il a ajouté : « Je profite de cette occasion pour exprimer tout notre soutien, toute notre affection et notre solidarité en ces moments extrêmement difficiles à tous les habitants de Ceuta. Nous espérons que la situation reviendra à la normale le plus rapidement possible. »

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Ces démarches de solidarité interviennent dans le contexte de la situation qu'a connue la ville en juillet dernier, lorsque plus de 70 000 tentatives de passage irrégulier depuis le Maroc vers Ceuta ont été enregistrées, provoquant de vastes troubles, des événements qui ont poussé de nombreuses institutions espagnoles, parmi lesquelles des clubs sportifs, à lancer des initiatives de solidarité similaires.