Perez complètement sidéré pendant Ajax - Willem II : « Là, tu n’es pas très malin, hein »

Kenneth Perez se montre dur envers Jaden Slory à la mi-temps d’Ajax - Willem II. Le consultant a vu l’ailier des visiteurs, alors que le score était de 0-0, adresser une passe totalement erronée à Tonny Vilhena, qui n’a donc pas pu conclure.

« Comment tu sers quelqu’un ? Ton coéquipier Vilhena est très gaucher. Vraiment très gaucher. Tu as tout l’espace pour lui donner à gauche. Tu sais ce que je fais ? Je la lui donne un peu trop fort à droite. Eh bien, dans ce cas, tu n’es pas très futé en tant que footballeur », a ainsi déclaré un Perez stupéfait sur ESPN.

« Alors tu joues aussi à un autre niveau. Mais il vient bien de Feyenoord », poursuit le consultant, en référence au fait que Slory évolue en prêt chez le promu de Tilburg.

Vilhena n’a finalement pas réussi à marquer en position favorable, ce qui a coûté cher à Willem II. Ajax a frappé à deux reprises juste avant la pause et est ainsi rentré aux vestiaires avec une avance de 2-0.

Perez se montre également critique envers Oscar Gloukh, qui a de nouveau le droit de tenter sa chance comme ailier gauche à l’Ajax. « J’ai des doutes depuis toute la saison. Et maintenant, c’est définitif, en ce qui me concerne. Si tu n’es pas capable de donner ce ballon facile à la bonne vitesse. En tant que numéro 10 recruté et meneur de jeu. Alors il ne reste plus grand-chose. »

L’ancien milieu de terrain décrit un contre d’Ajax, au cours duquel Gloukh donne le ballon très tard à Steven Berghuis. L’ailier droit est alors stoppé par le gardien Maxime Delanghe. « Berghuis se dit aussi : comment est-ce possible ? Donne-la-moi un peu plus tôt, et je la pique comme ça au-dessus du gardien. »

« À propos de ce genre de choses pendant un match, on se dit peut-être : dommage. Mais ce sont des choses particulièrement importantes. Les entraîneurs et leur staff doivent y accorder beaucoup plus d’attention. Un entraîneur comme ça doit dire : pourquoi tu sers Vilhena à droite ? », conclut Perez.