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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Pérez arrive à Ceuta : une visite surprise après la crise des maillots des stars du Real Madrid

Real Madrid
LaLiga
Espagne

Des maillots de ses stars au cœur de la crise

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s'est rendu à Ceuta ce vendredi matin, lors d'une visite officielle symbolique visant à apaiser les tensions et à tenter de calmer la crise politique et migratoire que connaît la ville depuis la fin du mois de juillet.

Selon le journal français « L'Équipe », la démarche de Pérez intervient après une polémique née mardi soir, à la suite de la victoire du Real Madrid face à Elche sur le score de (3-2), lorsque Kylian Mbappé, Vinícius Junior et Ibrahima Konaté sont apparus avec des maillots portant un message de solidarité envers les habitants de Ceuta, plaçant le club au cœur d'un vif débat en Espagne.

Pérez a d'abord rejoint Gibraltar par avion, avant de gagner Ceuta en hélicoptère. Il a été accueilli devant le bâtiment de la mairie par une centaine de personnes, aux côtés de plusieurs supporters du Real Madrid, parmi lesquels le supporter connu sous le surnom de « Dodó ».

Le président du club était accompagné de deux légendes du Real Madrid, José Martínez Sánchez, connu sous le nom de « Pirri », et Emilio Butragueño.

Juan Jesús Vivas, le maire de Ceuta, a reçu Pérez au siège de la mairie, en présence du président du club de Ceuta, concurrent en deuxième division espagnole.

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En quittant la réception peu avant treize heures, Pérez a déclaré en français : « Je suis venu ici par amitié pour Pirri. »

Pirri est né à Ceuta en 1945, ce qui explique le caractère personnel et symbolique de la visite.

La visite revêt un caractère symbolique, alors que les parties concernées cherchent à apaiser un climat qui s'est envenimé ces derniers jours sur fond de polémique liée à la ville.

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