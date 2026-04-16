Perez affirme avec certitude, « à 1000 % », qu’il connaît déjà l’équipe qui sera éliminée en demi-finale de la Ligue des champions

Kenneth Perez a salué la performance du Bayern Munich, vainqueur du Real Madrid (4-3) au terme d’un match haletant, et désormais qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. L’analyste de Voetbalpraat s’est en revanche dit consterné par la prestation d’Arsenal face au Sporting Portugal.

« Ils sont là quand il le faut », observe son collègue analyste Bram van Polen, également impressionné par le niveau de jeu du Bayern sur la scène européenne. « J’ai trouvé ça fantastique, j’ai vraiment apprécié. »

Perez enfonce le clou : « Il faut être rapide dans tous les domaines pour jouer à ce niveau. On n’a qu’une fraction de seconde pour décider. C’est pourquoi la performance est remarquable, venant de l’ensemble des joueurs », explique l’analyste danois, qui refuse toutefois de saluer la qualification d’Arsenal.

« Arsenal va se faire laminer à 100 % par les bouchers de l’Atlético Madrid. Ils vont complètement démolir Arsenal », prédit Perez, pour qui la demi-finale de la Ligue des champions marquera le point d’arrêt de l’équipe de Mikel Arteta.

« On regarde le foot pour les joueurs exceptionnels. Maintenant, je vais devoir me passer de Yamal et regarder ce Llorente avec sa queue de cheval blonde. Personne n’a envie de ça, n’est-ce pas ? C’est quand même horrible », conclut l’ancien milieu de terrain, visiblement déçu.

En quarts de finale, le Paris Saint-Germain a été trop fort pour le Liverpool d’Arne Slot. Le champion en titre retrouvera le Bayern en demi-finale.