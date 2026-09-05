L’absence d’Anis Hadj Moussa lors de NEC - Feyenoord fait beaucoup parler. L’Algérien veut rejoindre l’Ittihad Club, concrètement intéressé, et est arrivé en retard samedi pour le départ du bus des joueurs de Feyenoord. Selon sa story Instagram, il séjourne actuellement au Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. ESPN, analyste, Kenneth Perez condamne à peine son geste et dit au contraire comprendre Hadj Moussa, même s’il estime que l’ensemble de l’affaire n’est pas du meilleur effet.

« J’ai beaucoup de compréhension pour le joueur », explique Perez. « Cela peut paraître étrange, car s’il s’agit d’un refus de travailler, ce n’est évidemment jamais une bonne chose. Tu as signé un contrat en toute connaissance de cause, tout ça. »

« Seulement, les sommes que tu peux gagner ailleurs sont tellement plus élevées, que je comprends qu’un joueur pousse le club avec lequel il est sous contrat à accepter quelque chose. Ce n’est pas correct, pas du tout même », reconnaît néanmoins Perez. En Arabie saoudite, un contrat de cinq ans attend Hadj Moussa, qui peut y empocher plus de cinquante millions d’euros sur cette période.

« Cela me semble aussi difficile à gérer pour un directeur technique. » Le directeur technique Dévy Rigaux a récemment refusé une offre de 37,5 millions d’euros de l’Ittihad Club, mais le club saoudien est, selon De Telegraaf , revenu à la charge avec « quelques millions » de plus.

Feyenoord se retrouve désormais dans une situation délicate. Soit réaliser un transfert record, soit laisser partir un joueur déterminant sans possibilité de recruter un remplaçant. « C’est aussi le problème avec ces différents marchés qui ferment à des dates différentes », poursuit Perez.

« Je ne sais pas si cela ne s’est vraiment déclenché qu’avant-hier, car si cela avait commencé il y a deux semaines, Feyenoord aurait pu l’anticiper. Tu cours alors le risque qu’il reste, mais j’imagine que c’est à chaque fois un dilemme pour un directeur technique. »

« Je trouve que l’argent proposé pour un Hadj Moussa... Quand il est arrivé de Vitesse, on se demandait : est-il plus qu’un dribbleur ? Cela s’est confirmé, Arne Slot l’avait bien vu », conclut Perez, qui ne saurait pas à partir de quel montant il accepterait. « Mais là, ce sont de très grosses sommes. »







